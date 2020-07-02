Üretici eylem uyarısında bulundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili Hüseyin Angolemli Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları,’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Naimoğluları, “Hükümetin tarihe geçecek kararlar aldığını, üreticinin süt bedellerinden keserek süt imalatçılarına kredi olarak kullandıracağı için tarihe geçeceğini”; süt borsası ile satılacak süt miktarının yüzde 20’ye çıkarılıp, litresi 2.59 TL olan sütün 2.08 TL’ye satılmasını sağladığı için tarihe geçeceğini” savundu.

Süt üreticisinin her zaman kayba uğratıldığını ileri süren Naimoğulları, koronavirüs salgını döneminde süt ürünlerinin yurt dışında pazarlanabilmesi için teşviklerden litre başına 10 kuruş kesinti yapıldığını, bunun da 2.5 ayda 3,5 milyon TL’ye mukabil geldiğini kaydetti.

Naimoğluları ayrıca İskele ve Karpaz’da bazı koyun ve keçi sütü üreticilerinin sütünün alınmadığı iddiasında da bulundu.

Süt üreticilerinin şu an itibarıyla 60 günlük, 70 milyon alacağı bulunduğunu kaydeden Naimoğluları, “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nu görevini yapmadığı için istifaya çağırdık, çünkü üreticinin parasını başkasına veriyor” dedi.

Türkiye’ye gönderilen bazı ürünlerin iade edilmesi konusuna da değinen Naimoğluları, “İhracatta doğru ürünleri ortaya koyabilsek, bugün bir gram süt üreticinin elinde kalmazdı” diye konuştu.

İhracat edilecek ürünlerin denetiminin yapılmadığını savunan Naimoğluları, “Ürünler hem doğru üretilmiyor, hem doğru pazarlanmıyor. Çanak da üreticinin kafasında parçalanıyor” dedi.

Bir sonraki süt bedellerinin ödeme gününün 5 Temmuz olduğuna ve ilk kesintinin 5 Temmuzda yapılmasının planlandığına dikkat çeken Naimoğluları, “Görevini yapamayan SÜTEK ve kurumlar, bugünden sonra üreticinin tepkisini göreceklerdir. Esas isyan, tantana, kavga 5 Temmuzdan sonra başlayacak” şeklinde konuştu.

Kesintisi yapılması halinde üreticinin dolandırıcı durumuna düşeceğini savunan Naimoğluları, “Bu kriz isyana doğru gitmektedir. Üreticiyi isyan noktasına götürüyorsunuz” dedi.

Naimoğluları, SÜTEK’in neden borçlanmaya gitmediğinin de açıklanmasını istedi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, “süt konusunda yanlış politikaların sürdürüldüğünü, doğru dürüst bir politika oluşturulamadığını” ileri sürdü.

Süt ürünlerinin ihracatı düştüyse iç piyasada tüketilmesi üzerinde durulması gerektiğini, bunun için üreticiye teşvik verilmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, hayvancılıkta maliyetlerin de düşürülmesi gerektiğini, yemlik arpa fiyatının 1.25’ten 1.48’e çıkarılmasının üreticiye ek maliyet getirdiğini kaydetti.

1 Temmuz itibarıyla ülkeye karantinasız girişlere müsaade edilmesi kararına da değinen Özyiğit, kararda yanlışlıklar bulunduğunu, ülkeye gelecek olanların Dünya Sağlık Örgütünün kategorilerine göre değerlendirmeye alınması gerektiğini belirtti.

Yeni bir salgına karşı donanımın yeterli olmadığını da ileri süren Özyiğit, pandemi hastanesinin olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise, Avrupa Birliğinde bütçenin yarısının üreticiye verildiğini, ülkede süt üreticisinden kesintiye gidilmesi durumunda çok olaylar yaşanabileceğini savundu.

Kıbrıs Rum Kesiminde de hayvan üreticisinin devlet tarafından korunduğunu ve kollandığını ifade eden Angolemli, “Kesinti asla kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 17:15