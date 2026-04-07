Denetim talep edildi

Ömer KADİROĞLU

Son dönemde artan gıda fiyatları, vatandaşların günlük alışverişlerini ciddi şekilde etkiliyor. Sebze, meyve, et ve temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, ailelerin bütçesini zorluyor.

Vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle almak istedikleri ürünlerden vazgeçmek zorunda kaldıklarını, özellikle çocuklu ailelerin ve asgari ücretle geçinen vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını dile getiriyor.

Vatandaşlar fiyatlar nedeniyle tercihlerini kısıtlamak zorunda kaldıklarını ve piyasanın denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Ne dediler…?

Leyla Aslan

“Alışverişe geldiğimiz zaman fiyatı yüksek olduğu için isteyip de alamadığımız ürünler oluyor. Bakıp gidiyoruz ve alamıyoruz. Özellikle sebze ve meyve başta olmak üzere çoğu ürünü alamıyoruz. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Çocuğum çalışıyor ve asgari ücret alıyor. Kiradayız ve gelirimiz giderlerimizi karşılamıyor.”

Altan Yorgancı

“Markete veya dışarıya alışverişe çıktığımız zaman fiyatı yüksek diye almaktan vazgeçtiğimiz ürünler mutlaka oluyor. Çok yüksek fiyatlı ürünlerden uzak duruyoruz. Dikkatli harcamak gerekiyor. Ailesi kalabalık olan çok daha dikkatli harcamalıdır. Tek başına olan için belki sorun olmayabilir ama aile geçindirmek giderek zorlaşıyor. Ay sonunu zor getirebiliyoruz yeni eşyalar alamıyoruz, mesela 20 yıldır aracımı değişmedim. Daha çok mutfak masrafları, evin giderleri ve çocukların okul masraflarına harcama yapabiliyoruz.”

Nilgün Çolakoğlu

“Alışverişe çıktığımız zaman fiyatı yüksek diye alamadığımız ürün yok ama o fiyatı o ürüne yakıştırmıyorsam almıyorum. Pirinçlere bakıyorum hem iyi olsun hem de astronomik rakamlar olmamasına dikkat ediyorum. Yüzde 20, maaşlara artış alıyoruz ancak piyasa yüzde 40-50 artıyor. Bir anlamı kalmıyor ve fiyatlar sürekli yükseliyor.”

Didem Tünay Keskin

“Alışverişe çıktığımız zaman fiyatı yüksek diye isteyip de almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Göz göre göre değerinden fazla fiyata satılan ürünlere enayi gibi para vermek istemediğim için almıyorum. Serbest piyasa adı altında isteyen istediği fiyata satış yapıyor ve buna bir denetim gelmesini istiyorum. Allah herkese kolaylık versin çünkü bu ülkede artık geçinebilmek çok zor. Zaten asgari ücret konuşulmaya başlandı mı piyasada fiyatlar uçuşmaya başlıyor. Ciddi bir denetim istiyoruz.”

Salih Şahiner

“Alışverişe çıktığımız zaman fiyatı yüksek diye isteyip de alamadığımız ürünler oluyor. Örneğin et eskisi gibi alamıyoruz. Alışverişe çıktığımız zaman daha önce poşetimize ihtiyacımız olanı dolduruyor alıyorduk ancak şu anda etikete bakarak alışveriş yapıyoruz.”

Mustafa Anıl

“Alışverişe çıktığımız zaman fiyatından dolayı alamadığım ürün yok ama fiyatı yüksek olan ürünleri almıyorum. Düşük maaş alanlar olabilir ama genelde halkın durumunu ben iyi görüyorum. Yetkililer bu konuda bir şey yapamaz çünkü serbest piyasa ekonomisi var ülkemizde.”

İnci Karaderi

“Markete alışverişe çıktığımız zaman fiyatı yüksek diye almaktan vazgeçtiğimiz veya alamadığımız ürünler oluyor. Örneğin doğal bir meyve suyu almak isteseniz alamazsınız çünkü fiyatları yüksek. Geçim sıkıntısı yaşıyorum ve çevremde de çok sıkıntı yaşayan insanlar vardır. Beklentimiz de kalmadı çünkü hayallerimizi de ümitlerimizi de kaybettik. Hiçbir konuda düzelme yoktur. O koltuklarda oturanlar biraz kendilerinden fedakarlık ederse bu ülkede bazı şeyler yükselebilir.”