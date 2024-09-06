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Denetimler sürüyor

Yasaklanan saatlerde trafiğe çıkan 8 kamyon sürücüsü rapor edildi

Denetimler sürüyor
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Yasak olduğu saatlerde trafikte seyrettikleri tespit edilen 8 kamyon sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, söz konusu kamyon sürücüleri, 5 ton ve daha ağır kamyonların trafikte seyretmelerinin yasak olduğu 07.00-08.00 saatleri arasında trafikte seyir halinde saptandı.
 

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