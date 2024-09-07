İstikrar kazanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Mehmetçik'te düzenlenen toplantıda partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Üstel, toplantıda yaptığı konuşmada, kurultaya sayılı günler kala, ülkenin doğusundan batısına her adımda, partililerin her geçen gün artan desteğiyle ilerlemenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Başta parti tabanı ve üyeler olmak üzere halkın büyük çoğunluğunun, kararlılıkla attıkları adımları takip ettiğini ve takdir ettiğini belirten Üstel, “Samimi çabamız, gayretimiz, daha müreffeh bir gelecek yaratmak içindir. Biz bu güzelim memleket için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, canla başka çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hükümetin uyum içinde çalıştığını, uyumu istikrarla sürekli kılmanın ülke geleceği için hayati öneme sahip olduğunu belirten Üstel, “ İstikrar vurgumuzun parti tabanımızda büyük karşılık bulduğunu her adımda, her ziyarette, her etkinlikte görüyoruz. Bu da bizi geleceği planlamada daha güçlü kılıyor, daha çok motive ediyor.” diye konuştu.

"Tek önceliğimiz halkımızdır, devletimiz KKTC'dir." diyen Üstel, "UBP varsa KKTC vardır ve var olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Karpaz’ın konuksever insanına hak ettiği hizmeti götürmek için çalışmaların sürdüğünü anlatan Üstel, Pamuklu’ya Yeni Sağlık Merkezi’ni 2025 yılında kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

