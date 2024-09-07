Sağlık için önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Şahveren Yücel başkanlığındaki Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, fizyoterapi dalının sadece sakatlanma yaşandığı zaman değil, halkın genel sağlığının bir parçası olarak omurga sağlığı ile daha kaliteli bir yaşam sürmesi için bilinçlenmesi bağlamında önemli olduğunu söyledi.

Fizyoterapistlerin iletişim çağında yeni gelişmeleri ve bilgileri halkla paylaşabilmesinin bir zenginlik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin fizyoterapi alanında eğitim almaya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi ve tüm fizyoterapistlerin Dünya Fizyoterapistler gününü kutladı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Şahveren Yücel de, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla kendilerini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın halk sağlığını yakından takip ettiğini ve fizyoterapi alanında destek olduğunu dile getiren Yücel, fizyoterapinin halk sağlığı açısından önemini dile getirdi.

Tatar, Denizli Genç İş İnsanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bölgelerinden olan Denizli’nin ticaret ve kültür şehri olduğunu kaydetti.

Karşılıklı temasların ve ilişkilerin günün verdiği imkanlarla daha da güçlenmesi için hava yolu ile ulaşım gibi çalışmaların önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli’den ülkede eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Denizli’de bulunan Kıbrıs gazilerine değindi.

Tatar, Doğu Akdeniz’de KKTC’nin yükselen statüsü ile Kıbrıs Türk halkının refahını artırabilmenin en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Sözkesen, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etmekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

