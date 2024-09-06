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Programı yoğun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün adaya geliyor

Programı yoğun
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün KKTC’ye gelecek.
Yılmaz saat 10.30’da Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nda Enerji Arz Güvenliği Toplantısına katılarak, Tatar ile ortak basın açıklaması yapacak.
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde de bulunacak olan Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Gaziler ve Askeri Hastanelere ilişkin protokole de imza atacak.


 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 9 saat Önce

Adam reamen Kuzey Kıbrıs beylerbeyi. KaKaTC nin iktidarsız hökümeti da koltuk savaşında. Onur da olsun be biraz. Onuuuuuuuuur.

Cenk
Cenk @Doğru Söz - 2 saniye Önce

Ne onuru be,bunlar koltuk uğruna götü bile verir lanet olsun hepsine da...Allah gara belalarını verir inşAllah...

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