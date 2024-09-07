Takdir topladı

Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği Çocuk Halk Dansları Ekibi, ülkemizi ilk kez temsil ettikleri XXII. Uluslararası Marmaris Dans ve Müzik Festivali’nde büyük beğeni topladı. Eğitmenleri Gülhan Yenmez ve Ege Özbolat’ın önderliğinde 12 kişilik dans ekibi, performanslarıyla izleyicilerin takdirini kazanarak festivale damgasını vurdu.

Ekip, festivalde sergiledikleri başarılı performanslarla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşarken, Marmaris’ten unutulmaz anılarla döndü. Ekip üyeleri, dansın evrensel dilini kullanarak kültürel bağları güçlendirdi ve başarılarını uluslararası düzeyde bir kez daha kanıtlamış oldu.

