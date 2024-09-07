Şehitler saygıyla anıldı

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50’nci yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi ve direnişte şehit düşenler anıldı.

Törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve yetkililer katıldı.

İlk tören, Yeşilırmak Şehitliği’nde gerçekleştirildi. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıt özel defterinin imzalanmasıyla sürdü.

5 Eylül Meydanı’ndaki törende ise konuşmalar ve resmi geçit yapıldı.

Yeşilırmak'taki ikinci tören, 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde yapıldı. Tören, protokol tarafından çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, protokol tarafından tören birlikleri denetlendi.





Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024, 10:00