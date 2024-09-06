10 yıllık arşiv kül oldu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinde çıkan yangının Sadun Erhun Gümrükleme isimli işletmeye de sıçradığı ve büyük zarar verdiği belirtildi.

Sırdaş (Teliş) isimli iş yerine büyük zarar veren yangın Sadun Erhun Gümrüklemeye ait 10 yıllık arşivi, eşyaları, malzemeleri de küle çevirdi.

Sadun Ergun Gümrüklemeye ait depoya yayılan alevler, 10 yılı aşkın arşivin yanı sıra, çok sayıda bilgisayarı, elektronik eşya, mobilya, ofis malzemeleri, başkalarına ait ürün ve malzemeleri, elektrikli cihazları, klima motorlarına zarar verdi. Yangınla ilgili soruşturma ve zarar tespiti sürerken, Sadun Ergun Gümrüklemede dün temizlik ve hasar tespit çalışması yapıldı.

Ne olmuştu

Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinde 5 Eylül 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangına, İtfaiye, Sivil Savunma, KTBK, GKK, Gönyeli ve Lefkoşa Belediyelerine ait su tankerleri ve personel müdahale etmişti.

Yangın sonucu Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinin atölyesi, ofisleri ve Sadun Erhun Gümrükleme isimli iş yerinin zarar gördüğü belirtilmişti.