20 gramı kokain

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Ercan Kavşağında seyir halinde olan aracı durduran polis, 20 gram kokain, 3 gram hintkeneviri ve hassas terazi ele geçirerek, sürücü Alkan Canit’i tutukladı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 4 Eylül 2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında Yonca Kavşağı’nda, Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen zanlının kullanımındaki aracın durdurularak, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının aracında yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain ile 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.