Derin soruşturma

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 225 gram kokain ve 70 gram hintkeneviriyle ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan Khldon Mousa, Burcu Güneşer, Figen Taş ve Hatice Biddacı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, zanlılar hakkında ek süre istendi.

Duruşmada uyuşturucu maddelerin analize gönderildiği, ancak henüz sonuçların çıkmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini, 30 Nisan 2021 tarihinde saat 13.50 sıralarında Girne’de Khldon Mousa’nın tasarrufunda 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını söyledi.



Polis, gözaltına alınan zanlı Mousa’nın uyuşturucu maddeyi Burcu Güneşer’den aldığını itiraf ettiğini belirtti.Polis memuru, suçla bağlantılı olan Burcu Güneşer ve Figen Taş’ın Lefkoşa’da tutuklandığını, ortak kaldıkları ikametgâhta yapılan aramada 225 gram kokain, bir adet hassas terazi, uyuşturucu elemekte kullanılan süzgeç, 5 kutu kafein içerikli uyuşturucu çoğaltmakta kullanılan hap bulunarak emare alındığını aktardı.Polis, Güneşer’in ifadesinde zanlı Mousa’ya vermiş olduğu uyuşturucu maddeyi Hatice Biddacı’dan aldığını söylediğini açıkladı.İfade üzerine Biddacı’nın da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların henüz çıkmadığını belirterek, 8 gün ek süre istedi.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk emri verdi.