Destek arıyor

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in de, 29 Nisan’da açıkladığı üzere, Guterres’e göndereceği mektubunu hazırlamakta olduğu ve hafta sonuna kadar göndereceği belirtildi.

Anastasiadis’in, Cenevre’de cereyan edenleri kaydetmek ve Türk tarafının bir dizi argümanına cevap vermek niyetinde olduğunu, çıkmazı aşmak üzere Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmek için New York’a gitmeye hazır olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de bir dizi temaslar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Habere göre Cenevre’de sunulan tezler konusunda “bilgilendirme kampanyası” başlatacaklarını açıklayarak, Türk ve Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu tezlerin BM ve Güvenlik Konseyi kararları ile Genel Sekreter’in yetki sınırları dışında olduğu iddiasında bulunan Anastasiadis, “dolayısıyla, gerek BM’den gerek AB’den, gerekse Türkiye’ye nüfuz kullanabilecek ülkelerden benzer tepkiler gelmesini sağlamaya çalışacağız” dedi.

“Avrupa Baskı Unsuru Olarak ‘Pozitif Gündem’” başlıklı haberinde, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem ile ilgili kararın haziran ayındaki Avrupa zirvesinde verileceğini yazan gazete, Rum Yönetiminin, önceden çalışma yapılması gerektiği görüşünde olduğunu yazdı, bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in Letonya ve Litvanya’yı ziyaret edeceğini kaydetti.

DİSİ’den aydınlatma hareketi

Gazete “DİSİ’den Bilgilendirme Kampanyası… Partilerin Kıbrıs Sorunundaki Gelişmelerle İlgili Tepkileri” başlıklı haberinde ise, DİSİ’nin de Kıbrıs sorununda “bilgilendirme kampanyası” başlatacağını açıkladığını yazdı.

Habere göre parti tarafından yapılan açıklamada, Rum Yönetiminin başlatacağı kampanyanın paralelinde DİSİ’nin de Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de sunduğu Kıbrıs sorunundaki tezlerin, “BM parametrelerinin, kararlarının ve Genel Sekreter’in yetki sınırlarının dışında olduğunun” bilinmesi için gerekli bütün eylemlerde bulunacağı belirtildi.

Açıklamada DİSİ’nin, Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki tezlerine (iki bölgeli iki toplumlu federasyon) destek sağlamak için doğrudan uluslararası unsura, Avrupa Birliği’ndeki ortaklara ve Avrupa Halk Partisi’ne ulaşacağı kaydedildi.

Kampanya 8 Mayıs’ta başlıyor

Alithia “Avrupa’yı ve BM’yi Bilgilendirme Kampanyası… İlk İstasyon Gayriresmî Avrupa Konseyi” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Genel Sekreter Guterres’e göndereceği mektup dışında 8 Mayıs’ta Portekiz’in Porto kentinde düzenlenecek gayriresmî Avrupa Konseyi toplantısında üye devlet başkanlarına bilgilendirme yaparak AB’nin desteğini isteyeceğini yazdı.

Habere göre Anastaiadis gazetecilerin, Türk tarafının dile getirdiği tezler nedeniyle gerilim ortadayken olguların değişip değişemeyeceği sorusu üzerine, “mesele, sürükledikleri izolasyon ile Kıbrıslı Türk vatandaşlarımıza neden olacakları bedeli hesap edip etmedikleridir. Bu, uluslararası toplumun da AB’nin de kabul etmesi mümkün olmayan bir şeydir” iddiasında bulundu.