Aşı üretimi konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya’nın Coronavirüsüme karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tedariki ve ortak üretimi konusunun ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığında yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, Covid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Kremlin: Aşının ortak üretimi ele alındı



Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede Rusya'nın corona virüsüne karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tedariki ve ortak üretimi konularını ele aldığı açıklandı.Açıklamada, “Türkiye’deki epidemiyolojik durum ışığında Coronavirüsünün yayılmasıyla mücadele konusu detaylı bir şekilde ele alınırken, Rusya’nın bu alandaki pratik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu vurgulandı” denildi.Putin ve Erdoğan’ın aynı zamanda Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra Libya'daki gelişmeleri ve Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Kontrol Merkezleri’nin ortak çalışmalarını da ele aldığı ifade edildi.

Erdoğan, Merkel’le de görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde de Türkiye-Almanya ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü, Ege'de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.