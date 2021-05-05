Randevusuz ‘AstraZeneca’ izdihamı

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Bakanlığı’nın randevusuz aşı çağrısı üzerine dün devlet hastanelerinde izdiham yaşandı. Bakanlığın 40 yaş ve üzeri kişilere AstraZeneca aşısı yapılacağına dair sabahın erken saatlerinde devlet hastaneleri önünde sıraya giren, onlarca kişi saatlerce bekledi.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa hastanelerinde sıraya giren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde oluşan kuyruklar yola kadar uzadı.



Kalabalık görüntülerin yaşandığı poliklinik önünde sıra numarası alan vatandaşlar uzun süre aşı yaptırabilmek için bekledi.

Aşılama devam edecek

Yaşanan yoğunluk üzerine Sağlık Bakanlığı aşı merkezleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hafta içi her gün 13.00-16.00, Girne Akçicek Devlet Hastanesi’nde ise hafta içi her gün 08.30- 14.00 saatleri arasında randevusuz AstraZeneca aşısı yapılabileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 10:12