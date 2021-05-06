160 bin Kıbrıslı Türk Avrupalı

Rum lideri Anastasiadis’in, 97 bin Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıdığını açıklamasının ardından Rum basını yeni rakamlar ortaya koydu. İddiaya göre 160 bin Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği var. AB üyesi olmayan başka ülke vatandaşları bu kimliğe sahip olabilmek için 5 milyon Euro ödüyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir soru üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun olduğunu doğrularken “Bir yöntemi varsa iade edeceğim. Benim halkım bu pasaportu kullanıyorsa bu bir ihtiyaçtır” dedi. Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanan Kıbrıslı Türklerin Rum tarafında ikamet etmediğine dikkat çekti.

Eski tartışma yeniden alevlendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in paskalya mesajında Kıbrıslı Türklere yönelik “sevgili yurttaşlarım” hitabı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna itirazı eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Rum devlet televizyonu PIK’in yanı sıra neredeyse tüm gazeteler, 160 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün, Kıbrıs Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahibi olduğu bilgisini paylaştı.

Ancak bu veriler herhangi bir resmi kaynağa dayandırılmadı.

RİK'in önceki akşam saat 20.00'de yayınladığı haber bültenine göre, 160 bin Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ya da pasaportu taşıyor.

120 bin Kıbrıslı Türk’ün ise doğum belgesi gibi diğer belgelere sahip olduğu da bildirildi.

KKTC Bakanlar Kurulu’ndaki 11 bakandan 9'unun Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ya da pasaportu olduğu duyuruldu.



PIK (Rik) Televizyonu ve Politis gazetesi de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu sahibi Kıbrıslı Türklerin sayısını 160 bin olarak verirken, Alithia 360 bin rakamını ortaya attı.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar

Anastasiadis ise, 97 bin Kıbrıslı Türk’ün, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığına sahip olduğunu belirtmişti.

200 bini aşkın Kıbrıslı Türk’ün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğum, ölüm, evlenme belgesi ya da seçmen kartına sahip olduğu da açıklandı.

Fileleleftheros gazetesi, Ersin Tatar’ın milliyetçi ve ayrılıkçı söylemlerine dikkat çekerek, KKTC’nin hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı” olduğu gerçeğine dikkat çekildi.

Tatar’ın söylemleri sonrasında özellikle de “Tatar’ın 11 bakanından 9’unun Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu var” yorumları öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Tatar: İade ederim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı bir programda Anastasiadis’in açıklamaları ile bazı gazetelerde yer alan şahsına yönelik iddiaları yanıtladı.

Ersin Tatar, “Anastasiadis, ‘bu kimliği aldınız, bana biat ediyorsunuz’ demek istiyor. Ben 1974’ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Benim halkım, benim insanım bu pasaportu kullanıyorsa, bu bir ihtiyaçtır. Maalesef gasp ettikleri devletin imtiyazıdır. İnsanımız, seyahat özgürlüğü olarak bu pasaporttan faydalanıyor. Kimlik sahibi Kıbrıslı Türkler, Rum tarafında mı ikamet ediyor? Anastasiadis’e oy mu veriyor?” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerle ilgili ‘vatandaşlarımız ’ifadesini kullanmasının farklı bir yöne çekilebileceğini söyledi.