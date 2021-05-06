‘Çok büyük bir görev üstlendi’

Başbakan Ersan Saner, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade’yi kabul etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Müftüzade, Başbakan Ersan Saner’e komitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamaya göre; Müftüzade, salgın döneminde komitenin çalışmalarında bazı duraksamalar yaşandığını ancak mart ayı sonrası çalışmaların yeniden hız kazandığını kaydetti.



Müftüzade, komitenin iki toplumlu olması nedeniyle, kazıların Rum arkeologlarla birlikte sürdürüldüğünü anımsatarak, şu anda 7-8 yerde kazıların devam ettiğini ve altı kişiye ait kalıntıya ulaşıldığını söyledi.Başbakan Saner ise, Müftüzade’ye yeni görevinde başarılar dileyerek, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin; Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşadığı sıkıntıların gün yüzüne çıkmasında çok büyük bir görev üstlendiğini söyledi.Müftüzade’den 1963-1974 yılları arasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin, Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki raporlara göre durumlarıyla ilgili bilgi isteyen Başbakan Saner, bunun yanı sıra komiteden ayrı talepleri daha olduğunu söyledi.Başbakan Saner, Kıbrıslı Türk Milletvekili Cengiz Ratip’in 1964’te kaybolduğunu anımsatarak, o günden bu yana hiçbir emaresine rastlanmadığını söyledi.