Sinovac ‘onay için’ incelemeye alındı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı. Avrupa İlaç Ajansı'ndan salı günü yapılan açıklamada, Çin'in Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının hayvan ve insan deneylerine ilişkin sonuçların değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Sinovac, aşı testlerine ilişkin verileri Avrupa İlaç Ajansı'na sundu. Aşının Avrupa'dan onay alması uluslararası seyahatler için de önem arz ediyor.

Türkiye, aşılamada şu ana kadar ağırlıklı olarak Sinovac aşısını kullandı. Bazı uzmanlar, inaktif özelliğe sahip söz konusu aşının 'yüksek koruma' sağlamadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.



Çin ve Rusya'nın geliştirdiği aşılar henüz Avrupa Birliği'nin sağlık otoritelerinden onay almadı. Aşının AB'de kullanım onayı amacıyla resmi başvuru için yeterli kanıt elde edilene kadar değerlendirme süreci devam edecek. Bu süreçte aşının etkinlik, güvenlik ve kalite konularında AB'nin standartlarına uyup uymadığı değerlendirilecek.EMA yetkilileri, değerlendirmenin ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi. Ancak EMA, ön değerlendirme süreci sayesinde firma tarafından pazar onayı başvurusu yapıldığında normalden çok daha kısa sürede karar alabiliyor.