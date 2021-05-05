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Kuzeyde ve Güneyde de aşı izdihamı

Kuzeyde olduğu gibi güneyde de aşı izdihamı yaşandı

Kuzeyde ve Güneyde de aşı izdihamı
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Kuzey Kıbrıs’ta oluşan aşı kuyruğu manzaralarının benzeri dün Güney Kıbrıs'ta da yaşandı.aşılama merkezi olan Limasol'daki Spyros Kyprianou dolup taşarken, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği belirtildi. Rum haber kaynakları, halkın sosyal mesafe kurallarına uymadığını ve birbirine yakın bir şekilde sıraya girdiğini bildirdi. Rum Sağlık Bakanlığı da aşırı kalabalık ve gecikmelerin aşı nakliyesi sorunlarından kaynaklandığını açıkladı. Aşılama işlemlerinin sabah 08.00 yerine yaklaşık bir saat sonra başladığı ifade edildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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