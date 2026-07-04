Dershane ücretlerine yüzde 44 artış

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta Haziran ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Buna göre; Türkiye’de Haziran ayı enflasyon yüzde 0,99, Kuzey Kıbrıs’ta yüzde 2,29 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de yıllık enflasyon rakamı yüzde 32,11 olarak hesaplanırken, İstatistik Kurumuna göre; Kuzey Kıbrıs’ta yüzde 38, 46 oldu. KKTC’de 16,85 olarak belirlenen 6 aylık enflasyon rakamının Temmuz ayı maaşlarına yansıtılması bekleniyor. İstatistik Kurumu’na göre son bir ayda en yüksek artış yüzde 44,07 ile özel dershane ücretlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 36,06 kolakas, yüzde 35,73 ile uçak ücretleri izledi. Uçak biletlerinde Ercan– Ankara hattının örnek alındığı belirtildi. Karpuz, kavun ve kabak ucuzlayan ürünlerin ilk üç sırasında yer aldı.

Rakamlar açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunun bir önceki aya göre yüzde 2,29 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık ayına göre yüzde 16,95, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 38,46 arttı.

Kurumun açıklamasına göre; ana harcama grupları arasında aylık bazda en yüksek artış yüzde 8,52 ile Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar grubunda kaydedildi. Bu grubu yüzde 4,38 ile Lokanta ve Oteller, yüzde 4,30 ile Alkollü İçecekler ve Tütün, yüzde 3,73 ile Haberleşme, yüzde 3,47 ile Eğitim, yüzde 3,10 ile Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri, yüzde 2,52 ile Giyim ve Ayakkabı, yüzde 1,00 ile Eğlence ve Kültür, yüzde 0,73 ile Ulaştırma ve yüzde 0,50 ile Sağlık grupları izledi.

Aynı dönemde Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yüzde 1,07, Çeşitli Mal ve Hizmetler grubunda ise yüzde 0,53 oranında düşüş yaşandı.

Haziran ayında endekste yer alan 485 mal veya hizmetin ortalama fiyatı artarken, 75 mal veya hizmetin ortalama fiyatında düşüş kaydedildi.

Fiyatı en fazla artan mal ve hizmetler yüzde 44,07 ile üniversiteye hazırlık özel dershane ücreti, yüzde 36,06 ile kolakas ve yüzde 35,73 ile Ercan-Ankara uçak ücreti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 62,74 ile karpuzda, yüzde 53,37 ile kabakta ve yüzde 50,31 ile kavunda görüldü.

Türkiye’deki durum

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,99, yılık bazda yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Haziran’da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,03, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,26 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,8 artış gösterdi.

TÜFE, Haziran’da geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,76, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,11 yükseliş kaydetti.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 16,09, geçen yılın Haziran ayına kıyasla yüzde 28,09 artış gerçekleşti.

Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz’da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi.