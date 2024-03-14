Destek arıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Danışmanı Maria Holguin, dün KKTC'deki bazı siyasi partileri ziyaret etti.

Siyasi parti yetkilileriyle görüşen Holguin, Kıbrıs temaslarının ardından Brüksel ve Berlin’e gidecek.

Holgiun dün ilk olarak 09.30'da UBP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiopoğlu ve diğer parti yetkilileri de hazır bulundu.

Holguin’in UBP’deki görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, yazılı açıklama yaptı.

Hasipoğlu, açıklamasında, özden gelen hakların teyit edilmesiyle, adada mevcut iki devletin nasıl iş birliği yapacağını müzakere etmek üzere masaya oturmaya hazır oldukları vurgusunda bulundu.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, açıklamasında, Holguin’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 5 Ocak tarihinde 6 ay süreyle görevlendirildiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, bu atamayı, Holguin’in görevinin iki taraf arasında yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığının araştırması şartıyla kabul ettiğine işaret etti.

Hasipoğlu, bu görev yönergesi çerçevesinde Holguin’in sürdüreceği çalışmalarda kendisine destek olacaklarını bildirdiğini kaydetti.

Holguin CTP'yi ziyaret etti

BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ziyareti ise saat 11.00'de başladı ve bir buçuk saat sürdü.

Görüşmede Holguin, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fikri Toros, Armağan Candan'la bir araya geldi.

Görüşme hakkında CTP’den yapılan açıklamada “çözüm sürecinde devam eden çıkmazın aşılması ve kapsamlı çözüm hedefine bağlı bir sürecin kurgulanması için gerekli olan müzakere yöntemlerine ilişkin verimli bir istişare yapıldığı, Holguin’in her iki toplumun farklı kesimleri ile görüşme yapmasının “değerli olduğu” belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitlik temelinde, sürdürülebilir, güvenli, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme hazır olduğu kaydedildi.

Özersay: Yaratıcı yaklaşım şart

Holguin, siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile Holguin’in ekiplerinin de hazır bulunduğu görüşme saat 12.30’da başladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özersay, adada karşılıklı kabul edilebilir ve yaşayabilir bir çözümden yana olduklarını ifade etti. Özersay, bunun için şimdiye kadar izlenen yoldan daha farklı ve yaratıcı yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çektiğini vurguladı.

Holguin DP’yi ziyaret etti

BM temsilcisi Holguin, Demokrat Parti’yi de ziyaret etti.

Holguin ve beraberindeki heyet, Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bazı parti yetkilileri ile görüştü.

Holguin Brüksel ve Berlin’e gidecek

Bu arada Holguin’in Kıbrıs’ta liderlerle bir veya iki görüşme daha gerçekleştireceği, ardından Brüksel ve Berlin’e giderek AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde temaslarda bulunacağı açıklandı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuya ilişkin açıklamasında, Holguin’in Cumartesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geleceğini belirtti.

Hristodulidis: Tatar’la görüşmeye hazırım

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Hristodulidis’in bir etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’la Holguin’in de hazır bulunacağı bir görüşme gerçekleştirmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: Holguin Partilerle Temaslarını Tamamlıyor.

Politis: Birçok Sorunun Yanıtlanması Amacıyla Peş Peşe Temaslar.



Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 09:15