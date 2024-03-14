Memur statüsünde olacak

Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakılan Meray Dürüst’ün görevinden alınmasıyla ilgili resmi bildiri yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevinden alınan Meray Dürüst'ün yerine Naciye Berna Bayır atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan üçlü kararnameye göre Bayır, hafta başında göreve başlayacak.

Meray Dürüst ise Güzelyurt Kaymakamlığı’ndaki memurluk görevine geri dönecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 3’lü kararname ile atanan kişilerin, görevden alınmaları halinde, atanmadan önceki görevine geri döndüğünü, bu kapsamda Dürüst’ün memurluğa döndüğünü ifade etti.

Ne olmuştu

Meray Dürüst, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) meydana gelen “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında 22 Şubat tarihinde tutuklanmış, 3 gün polis hücresinde kaldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı, 100 bin TL nakit teminat ve 2 kişinin 750 bin TL’lik kefalet senedi imzalanması şartlarıyla serbest bırakılmıştı. Polis, Dürüst’ün 25 Eylül 2019 tarihinde KSTÜ’nün 4 yıllık Psikoloji Bölümü’ne kayıt olduğunu, ilk 2 yıl derslere ve sınavlara girdiğini ancak son 2 yıl okula devam etmediği halde bir yıl daha derslere ve sınavlara girmiş gibi işlem yapıldığını açıklamıştı. Polis, zanlının derslere girdiği 2 yıl süresince aldığı geçersiz notların da geçerli hale getirildiğini ve 3 yılda diploma verildiğini söylemişti. Polis, zanlının aldığı diplomayı Millî Eğitim Bakanlığına verip, onaylattıktan sonra müdür olarak çalıştığı Çalışma Bakanlığına barem artışı almak için sunduğunu açıklamıştı. Polis, Personel Dairesinin zanlının konumundan ve bareminin yeterli olmasından dolayı barem artışı vermediğini belirtmişti.