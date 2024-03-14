Lefke’de önemli ziyaretler

Bağlıköy Şehitleri’ni Anma Töreni için Lefke Bölgesi’ne giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cengiz Topel Hastanesi ve Yedidalga İlkokulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cengiz Topel Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette hastalarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yedidalga İlkokulu ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim hayatlarında öğrencilere başarılar diledi.

Tatar, İTÜ rektörlerini kabul etti

Ayrıca Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı ve İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Deniz ve beraberindekilerden oluşan heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli ve köklü üniversiteleri arasında yer alan ve uzun bir süredir KKTC’de kampüsü bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlerini kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eğitim adası olan ülkenin yerel üniversitelerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin önde gelen üniversitelerinin de ülkede eğitim vermesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin gelişimi için yürütülen sürecin başarıya ulaşması için nicelikten öte niteliğin ve eğitim kalitesinin yüksek tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

