Destek var çözüm yok

Ömer KADİROĞLU- Hamit ER

Hükümetin geçici bir süre için et ithalini serbest bırakmasına tepki gösteren hayvan üreticilerinin eylemi devam ediyor.

Üreticiler; eylemin ikinci gününde iş aracıyla Başbakanlık binasına giriş kapısını yerinden sökerken, polis bu gelişmeyi sabırla izledi ve herhangi bir müdahalede bulunmadı. Daha sonra 4 kişi tutuklanarak karakola götürüldü.

Daha önce et ithaline destek veren Kasaplar Birliği dün tavır değişikliği yaparak eyleme destek verdiğini açıkladı.

Aynı şekilde Restorancılar Birliği de hayvan üreticilerine destek beyanında bulundu. Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu, bugün eylemin daha farklı boyutlara ulaşacağını söyledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin önceki gün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi dün de devam etti. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemine Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, bazı parti vekilleri, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Hür-İş, Kasaplar Birliği ile Restorancılar Birliği destek verdi.

Eylemin dozu arttı

Eylemin ilk gününde Başbakanlık önünde araçlarını bırakarak ayrılan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, dün saat 10.30’da yeniden toplandı.

Eylemde, Başbakanlık önünde balya ve lastik yakıldı. Başbakan ile Tarım Bakanı’nı istifaya çağıran eylemciler, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Eylemciler daha sonra Başbakanlığın demir bahçe parmaklıklarını ve araç giriş kapısını traktörle yıktı. Olayın ardından polis “etten duvar” ördü.

Başbakanlık önünde devam eden hayvan üreticilerinin eyleminde 4 kişi tutuklandı.

Eylemcilerin "Polisi Darp ve Görevinden Men" suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Naimoğulları: Yavaş yavaş her yeri yıkacağız

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları bugün eylem boyutunun daha büyük olacağı uyarısında bulundu.

Naimoğulları, “Bizim derdimiz, yine geleceğiz ama gelirken de daha güçlü geleceğiz, bu iş çok daha farklı boyutlara çıkabilir” dedi.

Naimoğulları, Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği temsilcilerinin de eylem yerine geldiğini ve et ithalatına onların da karşı olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

Et ithalatı kararına da değinen Naimoğulları, 20 tonun çok küçük bir miktar olduğunu, esas endişe ettiklerinin zihniyet olduğunu, zihniyetin hayvancıyı nere götüreceğinin belli olmadığını ifade etti.

Naimoğulları, “Kapalı kapılar arkasında bu 20 ton birkaç kişiye verilecek. Kimin cebine gidecek. Kimlerin buraya geldiğini biliyorum. Kimlerle görüşüldüğünü de biliyorum. Bizde ses kayıtları vardır... Bu etin kimlere verileceği… Ses kayıtları vardır. Günün sonunda bunları da kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Hükümetin üreticinin düşmanı olduğunu savunan Naimoğulları, bir torba yemin önceki gün itibariyle bin TL olduğunu ifade etti.

Maliyetlerin arttığına dikkat çeken Naimoğulları, “ahkam” kesildiğini ileri sürdü.

Naimoğulları, “Yavaş yavaş her yeri yıkacağız. Bu bir tepkidir. Demokrasi katlediliyor. Mücadele eden insanları tutuklayamazsınız” ifadelerine yer verdi.

“Hayvancı bu ateşi yaktı. Üreticiyi dikkate alacaksınız.” şeklinde konuşan Naimoğulları, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Şenkaya: İthal ete destek vermedik

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya da, herkesin emeklerine saygılı olmasını istedi.

İthal et konusunda bir taleplerinin olmadığını kaydeden Şenkaya, bu konuda hiçbir zaman destek vermediklerini belirtti.

“İthal ete ihtiyaç varsa buna biz ortak karar veririz” diye konuşan Şenkaya, ülkedeki hayvanın tüketilmesinin birinci görevleri olduğunu söyledi.

Hayvancı olmadan kasapların olamayacağını belirten Şenkaya, ithal et konusunun bir an önce son bulmasını ve mağduriyetin ortadan kaldırılmasını istedi.

Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar da birliktelik mesajı vererek, “Bütün üretici kardeşlerimizle birlikte olacağız.” diye konuştu.

Erhürman: Diyalog fırsatı değerlendirilmeli

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, aylardır Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği'nin et ithalatını savunduğu şeklinde lanse edildiğini, bugün hayvancı ve kasabın yanında restorancının da et ithalatına karşı olduğunu gördüklerini ifade etti.

Erhürman, “Eylemin ilk gününden beri bu arkadaşlar burada ve hala daha bir diyalog ortamı kurulmuyor?” dedi. Erhürman, bu nedenle eylemde sinirlerin gerilmesinin ve polisle karşı karşıya kalınmasının beklendik bir durum olduğunu belirtti.

Restorancı, kasap ve hayvancı birliklerinin sorunları görüşmek için bir araya gelebildiğini ancak Hükümetin bu diyalogdan yararlanma niyetini göstermediğini kaydeden Erhürman, “Üçü burada ve onlarla diyalog fırsatını değerlendirmiyorsunuz…” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler de Birliğin eylemine toplum olarak destek olmak gerektiğini, hükümetin eylemin sonlanması için doğru adımları atması gerektiğini, esas yanlışın devlet politikasının olmaması olduğunu kaydetti.

Bu kavga büyüyecek

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, “Üreticiye destek yok. Bu kavga büyüyecek. Bu yangına bizde benzin dökeceğiz” dedi. EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da, hükümetin şovlarını her sektörde gösterdiğini ileri sürdü. Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, hükümet yetkililerin dokunulmazlık zırhına büründüklerini ifade etti. “Bir taraftan teşvik vereceksiniz, diğer taraftan elektriğe, suya ve birçok girdiye zam yapacaksınız. Böyle bir dünya yok.” ifadesini kullanan Serdaroğlu, kriz yönetmenin bir sanat olduğunu kaydetti.