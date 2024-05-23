Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız." dedi.

Erdoğan, "Batılı güçler, tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum dünyamız yeni çatışmalara gebedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Bana ne diyenlerden, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız." diye konuştu.

"Batılı güçler, tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez." diyen Erdoğan, "Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum dünyamız yeni çatışmalara gebedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

“7 Ekim'den bu yana dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından bir işleniyor. 15 bini aşkın çocuk katledildi. 35 bini aşkın kişi şehit edildi. Gazze'nin neredeyse tamamı enkaza döndü. Gazze'yi son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Bebekleri öldürecek, hastaneleri bombalayacak, gıda sırası bekleyen sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler.

Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara askeri destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayınki Gazze'de ölen biçarelerin ahı bunlara tutmayacak, sanmayınki yanlarına kar kalacak. Hamas, önceki hafta ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı ancak İsrail uzlaşmaz tavrını sürdürdü. İsrail, sivillerin son sığınağı olan Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koydu.”

"Dünya yeni çatışmalara gebe"

“İsrail, 76 yıldır kan döküyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Batılı güçler, tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la geçen ay yaşanan gerilim bunun sadece bir işaretiydi. İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden insanlığa dair umutlar kaybolmadan bir an önca durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır. Soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır.

İsrail, 76 yıldır kan döküyor, Filistin halkının topraklarını alenen gasbediyor. Uluslararası hukuku tanımadığını her defasında gösteriyor. Buna rağmen Batılı güçler tarafından el üstünde tutulmaya devam ediyor.”