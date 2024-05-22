Yasaya aykırıymış

Ercan Havalimanı’nda 18 bin 700 dolar ve 39 bin TL parayı gümrüğe beyan etmeden ülkeden çıkış yapmaya çalışan Çin uyruklu Tianxiang Zhao "Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket" suçlamasıyla tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının paraları bir casinoda oyun oynayarak, kazandığını iddia ettiği açıklandı.

Polis, zanlının 20 Mayıs 2024 tarihinde Ercan Havalimanı'nda çıkış yapacağı sırada X-ray cihazından geçtiği esnada çantasında 10 bin euro veya muadili dövizden fazla olan 18 bin 700 ABD Dolar'ı ve 39 bin Türk Lirası nakit para tespit edildiğini söyledi.

Polis, “Para Ve Kambiyo Yasasına Aykırı Harekette Bulunan” zanlının tutuklandığını belirtti.

Paranın emare alındığını kaydeden polis, zanlının ifadesinde paraları bir casinoda kazandığını beyan ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera kayıtları ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.