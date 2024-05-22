4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan sahte Alman pasaportuyla Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan baba-oğul ile suç ortakları yakalandı.

Zanlılar dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Sahte Almanya pasaportlarıyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Hasan Duman il oğlu D.B.D.’nin (E-17) sınır kapısında, suç ortakları Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan’ın Lefkoşa’da yakalandığı belirtildi.

Zanlılardan birinin yaşının 17 olmasından dolayı kapalı oturum gerçekleştirildi. Kapalı oturumda iddialar aktarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındı.

Elde edilen bilgilere göre; Hasan Duman ve oğlu D.B.D.(E-17 tasarruflarında bulundurdukları önceden Türkiye’de Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan aracılığı ile temin ettikleri sahte olarak düzenlenmiş Almanya kimlik kartlarıyla ülkeden çıkış yapmaya çalıştı.

Metehan Sınır Kapısına giden baba ile oğlu, görevli memurlara sahte pasaportları ibraz etti. Görevli memurun durumu fark etmesi üzerine baba ile oğlu suçüstü yakalandı.

Sorgulanan Duman ile oğlu, pasaportları aldıkları şahısların isimlerini vermesiyle Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan da yakalandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri alındı.

