Tümünü harcadı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazasında müdür olarak çalışan Muhammed Yıldırım bir günde üç şubeden topladığı 137 bin 800 TL’yi çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ek süre talebiyle dün mahkemeye çıkarılan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği, çaldığı paraların tümüyle bahis oynayarak, kaybettiğini itiraf ettiği açıklandı.

Polis, zanlının 20 Mayıs 2024 tarihinde çalıştığı mağazanın Gazimağusa, Yenikent ve Girne şubelerinden işyeri sahibine teslim etmek üzere aldığı toplam 137 bin 800 TL nakit parayı, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve ifadesinde paralarla bahis oynayarak, hepsini kaybettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının hakkında 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.