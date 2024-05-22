Şampiyon oldular

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takım sporcuları Hazel Oraç ve Tugay Mayın, Romanya’nın Cluj Napoca Şehrinde düzenlenen IFBB Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’ndan şampiyonlukla döndü.

Federasyon açıklamasına göre, şampiyonada bir çok ülkeden sporcular ile aynı podyumu paylaşan milli takım “büyük bir mücadele verdi”. Verdikleri mücadele sonrasında Hazel Orac Body Fitness kategorisinde hem şampiyonluk hem de Elite Pro Kart ve Tugay Mayın Vücut Geliştirme 90 kg Kategorisinde hem şampiyonluk hem de Elite Pro Kart kazandı. Kategorilerinde şampiyonluk elde eden Hazel Orac ve Tugay Mayın, genel klasmanda da da birinciliği alarak Elit Pro sporcu olma hakkını elde etti.