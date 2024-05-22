Türkiye ve Azerbaycan Ombudsmanları, Ombudsman Varol'u ziyaret etti

Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi'nde yer alan ziyarette konuşan Ombudsman Varol, Ombudsman Malkoç ve Aliyeva’nın, davetini kabul ederek ülkeye gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Varol, göreve geldiği günden beri kendisine gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, “KKTC Ombudsmanı olarak özellikle Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği’nde sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir gurur.” dedi.

İleriki süreçlerde daha verimli çalışmalarla birlikte olmaya devam edeceklerini belirten Varol, daha güçlü bir şekilde ilerleyeceklerine olan inancının tam olduğunu kaydetti.

- Aliyeva

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ise orada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Ombudsman Dairesi’nin gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

Aliyeva, beraber çalışmanın önemine vurgu yaparak, KKTC’ye her zaman destek olduklarını, destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

- Malkoç

Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ise davet ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, KKTC Ombudsmanlığının faaliyetlerini takip etmekten memnun olduklarını kaydetti. Malkoç, KKTC Ombudsmanı’nın Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği'nin faaliyetlerine de güç kattığını belirtti.

Kıbrıs’ta 1974’ten beri huzur ve barış olduğunu ifade eden Malkoç, Kıbrıs’ta bir Türk devletinin varlığının kısa zamanda birçok ülke tarafından tanınacağına inanç belirtti.

Malkoç, ombudsmanlığın siyasi değil, insan hakları ve hukukla ilgili bir konu olduğunu kaydederek, bu alanda tüm çalışmaları desteyeceklerini söyledi.

“Birlikten kuvvet doğar.” vurgusu yapan Ombudsman Malkoç, bu süreçte sıkıntıların var olacağını ancak sıkıntıların aşılmak için var olduğunu dile getirdi.

Heyet, gün içerisinde, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başsavcılık ve Barolar Birliği’ne de ziyaretlerde bulunmuştu.