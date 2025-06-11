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Dişe diş, göze göz

YDP Genel Başkanı Arıklı, güneyde Türk mülkü kullanan Rumlar hakkında tutuklama emri çıkarılacağını, sınır kapılarını çoğaltmak yerine daraltmanın söz konusu olduğunu açıkladı

Dişe diş, göze göz

Hükümetin küçük ortağı YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Arıklı; Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki Rum mallarına yönelik tutuklama kararlarına karşılık ‘dişe diş, göze göz’ politikasını gündeme getirdi. Arıklı, alınacak önlemlerden birinin güneydeki Türk mülklerini kullanan Rumların tutuklanması olduğunu söyledi.

Arıklı; yeni kapıların açılması bir tarafa mevcutların daraltılabileceğini iddia ederken, Rum lobisinin KKTC’de sosyal medya üzerinden milli değerlere saldıran bir yapı oluşturduğunu savundu. Arıklı “Rumlar, uzun yıllardan beri içimizden kendi hesaplarına çalışan oldukça fazla sayıda adam devşirdi” dedi.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “5. Kolun oluşturduğu jenerasyon” kavramına dikkat çekerek, Rumların uzun süredir çeşitli yollarla KKTC içerisinde kendi çıkarlarına çalışan yapılar kurduğunu savundu.

Bakan Arıklı; ABD ve AB destekli sivil toplum örgütleri aracılığıyla birçok kişinin devşirildiğini ve bu kişilerin devletin mahrem bilgilerini Rum tarafıyla paylaştığını öne sürdü. Arıklı, bu kişilerin özellikle sosyal medyada milli değerlere saldırdığını ve Rum tezlerini savunduklarını ifade etti.

Rum tarafının mülkiyet konusunda KKTC ekonomisini olumsuz etkileyecek adımlar attığını, tutuklamalara başladığını belirten Arıklı, bu duruma mütekabiliyet esasına göre karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Arıklı, “Biz de Güney’deki Türk mallarını kullanan kişiler için tutuklama kararı almalı ve bunu Türkiye üzerinden yürürlüğe koymalıyız” ifadelerini kullandı.

Bu görüşlerini dile getirmesinin ardından sosyal medyada yoğun tepki aldığını belirten Bakan Arıklı, söz konusu tepkilerin “Rumların içimizde oluşturduğu 5. Kolun trol hesapları” olduğunu ileri sürdü. “Yemin ederim, Rumlar bu yorumları tercüme etse, ‘Biz bu işi bitirdik’ diye sevinçten göbek atar” diyen Arıklı, bu kişilerin sayısının az olmasına rağmen seslerinin çok çıktığını vurguladı.

Bakan Arıklı, son olarak bu tür yorumları boş zamanlarında okuyup güldüğünü belirterek, benzer bir yaklaşımı kamuoyuna da tavsiye etti.

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 5 saat Önce

Zaten Sizin yüzünüzden değilmi ki Kıbrıslı Türkler Kktc dışına çıkmaya Korkar oldu ? Kıbrıslı olmayan Sayın Ulaştırmama Bakanımızın Ağzından çıkanı Kulakları duyuyor mi Acaba ! Kimsenin Tanımadığı Kktc’nin Bizden başka Kimsenin tanımadığı Ulaştırmama bakanı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları Kiracı Rumlar’ı Tutuklayacakmış Güneyle Geçiş Kapılarımızı Daraltacakmış “ YAP DA GÖRELİM Sayın BA KAN !

Gerçek Kıbrıslı
Gerçek Kıbrıslı - 3 saat Önce

İnterpolun arananlar listesinde bir adam korsan bir devlette bakan olmuş cart curt ediyor bir de..Hassiktir ordan be dalyarrak gaco,sen kimsin ki kıbrıslı türklerin malından mülkünden bahsediyorsun,KİM VERDİ SANA BU YETKİYİ yırtık ağızlı pislik...Bırak da Kıbrıslının işini kıbrıslı çözsün...Kıbrıslı türklerin malı mülkü üzerinden aklınca siyaset yapıyorsun.Esas maksat üzerine çöktüğünüz rum mallarının elinizden kayıp gitmemesidir..Hele hele hiçbir hakkı hukuku olmadan,yani kısacası dış kapının dış mandalı olarak SENİN.Allah bin belanı versin hırsız ruhlu dallama.
Konuşacağına osur ulan sen....

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

Senin esas derdin Kıbrıs Türkünün avantajlarını yok etmek. TC, Arab Dünyası Türkü Cumhuriyetler hariç herkesten izile bir toplum yaratmak. Ve koyun gibi yönetebilmek.

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

Senin gibi bir iftiracı ile olacağımıza milliyeti ne olursa olsun moderin bir insanla olmayı tercih etmek, medeniyettir. Medeniyet.

NİYAZİ TİLKİ
NİYAZİ TİLKİ - 2 saat Önce

SAYIN BAKAN GAZEL OKUMAYI BRAK .MAGOSA LEFKOŞA ANAYOLUN REFÜŞLERİNE EN AZINDAN RENKLİ ZAKKUM EKTİR.HEM GÜZEL GÖZÜKECEK HEM DE KARŞIDAN GELEN ARACIN IŞIKLARI GÖZÜMÜZÜ KÖR ETMEYCEK.BOYUNU AŞAN İŞLERLE UĞRAŞMA.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 dakika Önce

Kıbrıs’ı Rumlar’ı Tutuklayacakmış Geçiş Kapılarını Daraltıp Kapatacakmış DAĞDAN GELEN BAĞDAKİNİ KOVUYOR ! Gerçek Tutuklanacak olan Siz olmalısınız Sayın BaKan Kıbrıs Cumhuriyeti Varandaşı olmadan Kaç Dönüm Rum Arazisini Zimmetinize geçirdiniz acaba ?

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