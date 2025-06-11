Hükümetin küçük ortağı YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Arıklı; Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki Rum mallarına yönelik tutuklama kararlarına karşılık ‘dişe diş, göze göz’ politikasını gündeme getirdi. Arıklı, alınacak önlemlerden birinin güneydeki Türk mülklerini kullanan Rumların tutuklanması olduğunu söyledi.

Arıklı; yeni kapıların açılması bir tarafa mevcutların daraltılabileceğini iddia ederken, Rum lobisinin KKTC’de sosyal medya üzerinden milli değerlere saldıran bir yapı oluşturduğunu savundu. Arıklı “Rumlar, uzun yıllardan beri içimizden kendi hesaplarına çalışan oldukça fazla sayıda adam devşirdi” dedi.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “5. Kolun oluşturduğu jenerasyon” kavramına dikkat çekerek, Rumların uzun süredir çeşitli yollarla KKTC içerisinde kendi çıkarlarına çalışan yapılar kurduğunu savundu.

Bakan Arıklı; ABD ve AB destekli sivil toplum örgütleri aracılığıyla birçok kişinin devşirildiğini ve bu kişilerin devletin mahrem bilgilerini Rum tarafıyla paylaştığını öne sürdü. Arıklı, bu kişilerin özellikle sosyal medyada milli değerlere saldırdığını ve Rum tezlerini savunduklarını ifade etti.

Rum tarafının mülkiyet konusunda KKTC ekonomisini olumsuz etkileyecek adımlar attığını, tutuklamalara başladığını belirten Arıklı, bu duruma mütekabiliyet esasına göre karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Arıklı, “Biz de Güney’deki Türk mallarını kullanan kişiler için tutuklama kararı almalı ve bunu Türkiye üzerinden yürürlüğe koymalıyız” ifadelerini kullandı.

Bu görüşlerini dile getirmesinin ardından sosyal medyada yoğun tepki aldığını belirten Bakan Arıklı, söz konusu tepkilerin “Rumların içimizde oluşturduğu 5. Kolun trol hesapları” olduğunu ileri sürdü. “Yemin ederim, Rumlar bu yorumları tercüme etse, ‘Biz bu işi bitirdik’ diye sevinçten göbek atar” diyen Arıklı, bu kişilerin sayısının az olmasına rağmen seslerinin çok çıktığını vurguladı.

Bakan Arıklı, son olarak bu tür yorumları boş zamanlarında okuyup güldüğünü belirterek, benzer bir yaklaşımı kamuoyuna da tavsiye etti.