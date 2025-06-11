İnsanlar değişti

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, Kurban Bayramı’nı evde aileleriyle geçirdiklerini ifade ederken, eski geleneklerin kalmadığını söyledi. Eski bayram sıcaklığının yaşanmadığını belirten vatandaşlardan bazıları bunu teknolojiye, bazıları ekonomik sorunlara, bazıları da halkın psikolojik durumuna bağladı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, bayram kutlamalarının telefonla yapıldığını ifade ederken, ziyaretlerin azaldığını dile getirdi.

Ne dediler…?

Yücel Mıstıki

“Bayramı evde çocuklarımla torunlarımla geçirdim, dışarıya çıkmadık. Eski bayram havası yoktur. Ne fırın yanar, ne ocak tüter. Bunun böyle olmasının nedeni teknolojidir. Telefonla arıyorlar, bayram kutluyorlar. Toplumun psikolojik sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Bugün bir karış çocukların bile cüzdanları doludur. Ben 77 yaşındayım ve hala daha bağımda bostanımda çalışıyorum.”

İlhan Bayandursun

“Bayram çalışarak geçti. Sağlık sektöründe çalışıyorum o nedenle de yoğun geçti. Eski bayram havası yok. Eskiden el öpmeye gidilirdi ancak bu bayram biz bile gidemedik. Teknoloji ve internet eski gelenekleri yok etti. Eski bayramlarda el öpmelere gidilirdi ancak bu da artık yoktur. Toplumun psikolojik travma yaşadığına inanmıyorum. Alıştığı hayat statüsünden bir gram düşüş olsa insanlar hemen şikayete başlar. Bizim şikayetçi olduğumuz şeylerin başkasının hayali olabileceğini unutuyoruz.”

Mustafa Şimşek

“Bayram kötü geçti. 8-10 sene oldu kurban kesemiyoruz. Fakirin bayramı ne olacak? İş bulamıyorum ve sıkıntılı bir bayram geçirdim. 56 yaşından sonra yabancılar nedeniyle iş bulamıyorum. Eski bayram havası kesinlikle yoktur. Eski bayramlar çok farklıydı ancak başımızdakiler halkı sıktığı için eski bayram havası da yok halk da psikolojik travma yaşıyor.”

Sevim Ulukan

“Bayramım çok güzel geçti. Aile ile gezdik ancak ilk günümüz büyüklerimizin ziyaretleri ve kabir ziyaretleri ile geçti. Ancak eski bayramların havası yoktur. Eski bayramlarda bütün aile toplanır ve sofralar kurulur yemek yenilirdi, şimdilerde bayram insanlar için bir tatil fırsatı oluyor. İnsanların psikolojik travma yaşadığını düşünüyorum.”

Ali Kızılkaya

“Bayram çalışarak geçti arada da işten fırsat buldukça aile ziyaretleri yaptık. Eski bayramların havası artık yoktur. Eskiden sevinç ve heyecan vardı ancak şimdiki zamanda öyle bir heyecan kalmadı. toplum ekonomik sıkıntılar nedeniyle psikolojik travma yaşıyor.”

Şenol Tip

“Bayram çok iyi olmasa da iyi geçti. Eski bayramların yerini tutmuyor. Eski bayramlar çok iyiydi herkes bir birine gider ziyaretler yapardı ancak özellikle pandemiden sonra eski sıcaklık kalmadı, ziyaretler yapılmıyor ve eski heyecan kalmadı. Herkesin sorunları var ve buna bağlı olarak da toplum psikolojik travma yaşıyor.”

Sinan Koçar

“Bayram çalışmakla geçti. Eski bayram havaları artık yoktur. Değişen dünyada gelişen teknoloji insanların eski bayram heyecanını yaşamamasına neden oluyor. Toplumun ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonucunda psikolojik travma yaşadığını düşünüyorum.”

Mehmet İslamoğlu

“Bayram orta güzellikte geçti. Eski bayramlar gibi değil. Eskiden el öpmeler; ikramlar, macunlar vardı ancak şimdilerde insanlar bayramı tatil olarak görüyor ve eski aile bağları yaşanmıyor. Halk siyasiler tarafından psikolojik travmalar yaşıyor.”

“Bayram çalışmakla geçti. Eski bayram havası artık yoktur. Değişen dünyada gelişen teknoloji insanların eski bayram heyecanını yaşamamasına neden oluyor. Toplum ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonucunda psikolojik travma yaşadığını düşünüyorum.”

Mehmet İslamoülu

“Bayram orta güzellikte geçti. Eski bayramlar gibi değil. Eskiden el öpmeler ikramlar macunlar vardı ancak şimdilerde insanlar bayramı tatil olarak görüyor ve eski aile bağları yaşanmıyor. Halk siyasiler tarafından psikolojik travmalar yaşıyor.”