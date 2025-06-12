Tümü Kıbrıs’a özgü

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, İskele Ticaret Lisesi’ne bağlı Ergazi Köy Kadın Kursu ile Kilitkaya Köy Kadın Kursu tarafından hazırlanan sergi Ergazi’de görücüye çıktı.

Her iki kursta da Emete Mavili öncülüğünde eğitim gören kadınların el emeği, göz nuru eserlerinin sergilendiği serginin açılışına, İskele Belediyesi adına Asbaşkan Halil Dericioğlu katıldı. Açılışta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Eski Meclis Başkanı Hakkı Atun, CTP Milletvekili Fide Kürşat, Ergazi Köyü Muhtarı Fikret Öztürk, Kilitkaya Köyü Muhtarı Hamide Kanizi Kömürcügil, İskele Ticaret Lisesi Müdürü Abdüllatif Tepe ile davetliler katıldı.

Sibel Tatar, serginin açılışında yaptığı konuşmada koza, keçe ve diğer el sanatları işini öğreten ve kültürel mirasa katkı koyan kurs eğitmeni Emete Mavili’ye teşekkür etti.

Sibel Tatar, köy kadın kursuna katılanların öğrendikleri el işleri ile ev ekonomisine de katkı koyabileceklerini söyleyerek, kursa katılanlara kültürel mirasa sahip çıkıp yaşattıkları için teşekkür etti.

