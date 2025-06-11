Halk yeni kapı istiyor

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı tek sınır kapısı olan Metehan’da dün yine uzun kuyruklar oluştu. Saatlerce sıcak havada bekleyen vatandaşlar, iki tarafın liderlerinin bu sorunu çözmesini ve yeni kapıların açılmasını talep etti.

Ne dediler…?

Fahri Boz

“Metehan’da yaşadığımız eziyet insanlık dışıdır. İki devletin çözüm üretmesi artık kaçınılmazdır. İki tarafın da atılım yapması gerekiyor. İki kesimin liderleri açıklama yaptı, umarım yeni kapılar açılır ve bu eziyet bitter.”

Aziz Elmas

“Artık bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yeni kapılar açmak bu kadar zor mu? Her güneye geçtiğimde bir saat bekliyorum. Ben ve diğer herkes krize giriyor.”

Levent Yılmaz

“Seyrüsefer çıkarmak için güneye gitmek istedik ancak bir saattir bekliyoruz. Yeni kapılar şart oldu, mesela Gazimağua’ya yeni kapı açılabilir.”

Ezgi Akım

“Yaşanan sorunu devletler çözecek, halkın elinde bir güç yok. Umarım gerekli adımları atarlar.”

Osman Sedalı

“Halka eziyet yapıyorlar, bunun başka açıklaması olamaz. Yeni kapıların açılması gerekiyor, inşallah bir çözüm bulunur da herkes rahatlar. Karşılıklı geçişler yoğun, bu nedenle her iki kesimin de kapılar konusunda adım atması gerekiyor.”

Ali Safder

“Siyasiler kapılarla ilgili sorunları çözmeli. Sadece kapılar değil, birçok sorun var. Hastanelerin de iyileştirilmesi gerekiyor. Birçok insan güneye doktora gidiyor. İnsanları güneye gitmeye mecbur bırakıyorlar. “

Devin Canbaz

“Güneyde öğrenciyim, her gün Metehan’dan kapısından giriş-çıkış yapıyorum. Normalde 15 dakikalık yol, bazen bir bazen de 2 saate çıkıyor. Eğitimimden mahrum kalıyorum. Öğrenciler ve güneyde çalışanlar için farklı bir kapı açılmalıdır.”

Şener Elcil

“İki taraf da eziyet yapıyor insanlara. Erenköy ve Kiracı köy kapılarının açılması talebi var, ancak Türk tarafı engel koyuyor. İnsanlar 37 derece sıcaklık altında saatlerce bekliyorlar. Benzin yakıyorlar, hava kirliliği yaşanıyor, ayrıca zaman kaybı oluyor. Tüm bunların ortadan kalkması için yeni kapıların açılması lazımdır.”

Hasan Sermaye

Tek çözün yeni kapıların açılmasıdır. Yol genişletme çalışması bir anlam ifade etmeyecek. Kapılar artarsa çile biter.”