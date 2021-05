Dl Kölsch Konseri iptali ve Turizm Destinasyonu gerçeklerimiz 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm destinasyonu anlamında farkındalığı ortaya koyacak önemli bir uluslararası etkinlik maalesef başka bahara kaldı. Danimarkalı Dj Kölsch konseri iptal oldu. 31 Mayıs 2021 saat 19.00’da gerçekleşmesi bekleniyordu.

Sevgili Bora Key yaklaşık yirmi yıldan fazla tanıdığım Kıbrıs Adasına, özellikle eğlence dünyasına adını altın harfler ile yazdıran bir producer ve DJ dostum.

Kendisi ile de GAÜ Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Bölümü Sosyal tesislerinde ben bölüm başkanı iken Camelot Disco 'da çalışmıştık.

İşini tek kelime ile aşkla yapan bir insandır.

Müzik kafalarımız uyuşunca o dönemde çok güzel işler çıkarmıştık.

Neyse konumuza dönelim.

Bir süredir kendi sosyal paylaşım sitelerinde müthiş bir haberi veriyordu.

St. Hilarion Kalesi özelinde, genelinde Kuzey Kıbrıs tanıtımı müzik eşliğinde (elektronik müzik) tüm dünyaya tanıtılacaktı.

Kimler tarafından? Müthiş Danimarkalı DJ Kölsch ile birlikte.

İnanılmaz güzel bir oluşum yapılmıştı ve bağlantılar, ekip, vs. derken bu konser Cercle denilen konserler dizisine eklenmişti.

Ancak Cuma günü maalesef bütün hayaller bir anda suya düştü ve konser iptal edildi.

Yine bir anda hepimiz hüsrana uğradık. Neler oldu bir anda? Kölsch'ün Facebook sayfasına girdim ve aşağıdaki yazı ile karşılaştım.

"Cercle cancellation

It saddens me to announce that my team, the Cercle crew and I have decided to cancel the scheduled Cercle stream on Monday May 31st.

Since announcement, I have been flooded with comments and personal hostile messages, and I no longer feel safe performing the stream.

My intention was never to appear ignorant, offend or hurt anyone, but only to share a moment of beauty and music with all of Cyprus, and the world.

I have since come to learn that the venue of St. Hillarion, and the history of Cyprus is very delicate, and I can only wish for a peaceful resolution in the near future.

Sincerly

Kölsch "

Bu ne demekti?

“İşin kısaca ve öz çevirisi kişisel düşmanca mesajlar ile boğuldum artık Cercle akışını gerçekleştirmek için kendimi güvende hissetmiyorum.

Niyetim, cahil görünmek, incitmek veya rencide etmek değildi, bir anlık bütün dünyaya ve Kıbrıs'a müziğimi paylaşmaktı.

Kıbrıs'a St. Hilarion Kalesi’ni, gizemini ve tarihi önemini anlatacaktım onu istemiştim ama bu çok hassas bir süreç anladığım kadarı ile. O yüzden yakın bir gelecekte barışçıl bir çözümün olmasını diliyorum."

Dünyaca ünlü Danimarkalı Müzisyen Kölsch'ün St. Hilarion Kalesi’nde seyircisiz ve çevrim içi canlı yayınla gerçekleştirilmesi planlanan konseri adamı resmen tehdit ve boğucu tepkiler nedeniyle iptal edildiğini belirtiyordu.

Başka neler yazıyor diye baktım,

Etkinlik sayfasında açıklama yapan Cercle ekibi amaçlarının dünyanın çeşitli yerlerinin kültürlerini sanatçıların performansları ve videolarla insanlara ulaştırmak olduğunu ifade ederken, düzenlenen etkinliklerle insanları bir araya getirmeyi ve toplumları ‘bölmemeyi’ hedeflediklerini aktardı.

Cercle nedir?

Elektronik müzik kapsamında konserler vererek İnternet üzerinden, sosyal medya platformlarından yayınlayan Cercle platformu, Dünya üzerinde önemli tarihi, turistik ve kültürel destinasyonların tanıtımını yapmayı amaçlıyor.

Z kuşağını hedef alan, özellikle gençlere hitap eden ve sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan Cercle, hedefine KKTC’deki St. Hilarion Kalesi ve Kuzey Kıbrıs'ı koymuştu.

"Tomorrowland" konserleri konseptinde binlerce insanları konser alanına taşımış önemli bir DJ ve Müzisyen. Paris, Belçika, Danimarka konser verdiği yerlerden bazıları.

Paris Eiffel kulesi üzerinde verdiği konser ise müthiş olarak adlandırılıyor.

Bu arada; Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimi ile 2020’de Kapadokya’da balonların üzerinde sabahın erken saatlerinde gün doğumunda gerçekleştirilen Cercle elektronik müzik konserini video ve çeşitli medya platformlarında 10 milyondan fazla kişi izlediği biliniyor.

Rum, Yunan lobileri çok etken

Şimdi bizim kırılan dostlarımız, şahsım da dahil, adamın Facebook sayfasına girerek kendimize göre, müzik barıştır, dili, duvarı yoktur vs. gibi yorumlar yazdık İngilizce.

Allah aşkına adam sanki bunları bilmiyor.

Hepimizden fazla biliyor ama öylesine Kölsch yalnızlığa ve çaresizliğe itildi ki adam bir anda nereden geldiğini şaşırdı.

Şimdi bu organizasyon ve yapılan sözleşme detayları önemli.

Konser iptallerinde öyle maddeler koyarsınız ki tazminat söz konusu olunca konserler gerçekleşmek zorunda kalır.

Bunları kimler gerçekleştirdi bilmiyorum ama sadece adamın banka hesabına ücret yatırılmış ve konserin gerçekleşmesi için gün rezerve edildi ise "Veleddalin Amin…"

Hele ki su uyur düşman uyumaz misali her atılan tanıtım, tanıtma işinde sizi lobi faaliyetleri ile boğmaya, engellemeye çalışan malum kişiler ve toplumlar tarafından böylesine bir ele alış onlar için kedinin fare ile oynaması gibidir.



Ne yapılması gerekiyordu peki?

Öncelikle Danimarkalı bu DJ arkadaşa Kıbrıs gerçekleri 5 dakikada anlatılacak, böyle bir ihtimalin (iptal edilme) unsurları ile karşılaşılabileceği için bu olayın, etkinliğin gizli tutulması istenecekti.

Büyük bir gizlilik içerisinde yürütülecek son gün yani konser günü sabahı olay tüm sosyal platformlarda patlayacak, Rumların Lobi yapma zamanları da doğal olarak taca atacaktı.

Yine yapamadık ve olmadı ne yazık ki.

Adama suçlamalar, davalar, tehditler, yok bölünmüş Kıbrıs’ın meşrulaştırıyorsunuz gibi tartışmalar, hamle yapma şansımızı bütünü ile ortadan kaldırdı.

Kontrat da yapılmadı veya yapıldı ise etkin gizlilik sözleşmesi imzalanmadı ise bir anda etkinlik iptal edildi.

Diyeceksiniz ki böylesine bir etkinliğin duyurulması ve ne kadar fazla izlenirse o kadar etkili olur mantığından hareket ile işte sonu bu olur ne yazık ki.

Etkin bir tanıtım yöntemi

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı ve yerel paydaşların katkısı ile KKTC’de ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirileceği bilincinde hareket ettik. Çok da ümitlenmiştim açıkçası ama içimde de bir sıkıntı da beni kemiriyordu...

Burası ne yazık ki Dünyanın başka bir ülkesi değil. Siyasi sıkıntılar ve onları etkileyen bir dünya var. Manipülasyon, dezenformasyon, kin, nefret karşı tarafta devlet siyaseti olmuşken, bizler işte böyle her güzel hatta saf adımlar sonrası hüsrana uğramaktan kurtulamıyoruz.

Turizm Hayattır.