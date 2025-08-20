Adada son 3 gün

KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlenen Filipin uyruklu Ceremi Ceremio, Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Polis, 18 Ağustos 2025’te Lefkoşa’da şüpheli olarak görülen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 31 Ekim 2022’den itibaren toplam bin 19 gün boyunca KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Zanlının suçüstü tutuklandığını belirten polis, KKTC’de bulunduğu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini ifade etti. Polis, ayrıca zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların başlatıldığını aktardı ve 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.