‘Tüm ilçelerde olmalı’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta adli suçların artmasından rahatsız olan vatandaşlar KKTC tarihinde ilk kez ‘Turizm Polisi’ oluşturulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı. İskele bölgesinde çok sayıda yabancının yaşadığını, dolayısıyla uygulamanın buradan başlamasının doğru bir karar olduğunu belirten vatandaşlar, polis müdürlüğünün benzeri düzenlemeyi diğer ilçelerde de yapmasını istedi.

“Ülkede huzur ve güvenin sağlanması hem halk hem de turistler için son derece önemlidir” diyen vatandaşlar, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin kalkınabilmesi için turist artışının şart olduğunu söyledi. Vatandaşlar; adli suçların azalması halinde Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısının artacağına dikkat çekti.

Ne dediler?..

Eftal Laleci

“KKTC’de ilk kez oluşturulan turizm polisi çok iyi oldu. Turistik bölgede oluşturulan ve pilot bölge olarak seçilen İskele’de yaya ve bisikletle asayişi sağlayacak olan polislerin diğer ilçelerde de oluşturulması önem arz etmektedir. KKTC’de artan suç oranları ile ilgili yetkililerin gerekli çalışmaları yapmalarını ve cezaların artırılmasını istiyoruz.”

Özlenen Eseller

“Turizm polisi bence iyi bir uygulama oldu ve umarım etkili olabilir. Turizm açısından cennet gibi bir ülkeye sahibiz ancak ne yazık ki değerini bilemiyoruz. Daha fazla turistin gelmesi lazım. Turizm polisi gerekli bir uygulamaydı; çünkü turistlerimiz de çok fazla şikâyette bulunuyordu. Umarım etkili olur ve geri dönüşü iyi olur. Faydası görülürse benzer uygulamanın diğer ilçelerde de yapılması lazım. Ülkede artan suçlarla ilgili çok fazla önlem alınmalı. Her şeyden önce ülkeye giriş çıkışlar daha sıkı denetlenmeli. Daha önceki yıllarda anahtarlar arabalarımızın üzerinde, kapılarımızın üzerinde yatıyorduk, ancak şimdilerde kilit kilit üzerine vuruyoruz ve yine de tedirginiz.”

Özgür Dağ

“KKTC’de ilk kez turizm polisi oluşturuldu ve bu uygulamayı güzel bir uygulama olarak değerlendiriyorum. Ülkemizdeki turistler bu uygulamayı görünce kendilerini daha iyi ve güvende hissedecektir. İskele dışında, turistin kalabalık olduğu Girne, Lapta ve Lefkoşa Surlariçi bölgelerinde de oluşturulması gerekiyor. Artan suçlarla ilgili yetkililerin çalışması lazım. Adaya giriş çıkışlarda daha sıkı kontroller yapılmalıdır.”

İbrahim Bayrak

“İskele bölgesinde başlayan turizm polisi uygulaması çok iyi oldu. Özellikle siyahi ve üçüncü ülke vatandaşları halkımıza rahatsızlık veriyor ve bu uygulama ile en azından turistin yoğun olduğu yerlerde bu rahatsızlıkların giderileceğini düşünüyorum. Bu uygulamanın diğer bölgelerde, özellikle Girne’de de uygulanması gerektiği düşüncesindeyim. Ülkede artan suçlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve sıkı denetimlerle suçların azaltılacağını düşünüyorum.”

Hasan Öytam

“İskele’de oluşturulan ve turistik bölgelerde asayişi sağlayacak olan turizm polisi uygulaması çok iyi bir uygulama oldu. Turistik bölgelerde bu tür uygulamanın daha da fazla artırılmasını ve diğer ilçelerde de hayata geçmesini istiyorum. Ülkede artan suçlarla ilgili çok daha fazla önlem alınması gerekiyor ve bu konuda çalışılmasını istiyoruz.”

Şinasi Özgener

“KKTC’de ilk kez oluşturulan turizm polisi uygulamasını çok güzel bir karardır. Ben de emekli polisim ve bu uygulamayı çok beğendim. Bu uygulamanın diğer ilçelerde de hayata geçirilmesi gerektiği inancındayım. İçip taşkınlık yapanlar oluyor, bu gibi olaylara hemen müdahale edilecek olması güzel oldu. Ülkede artan suçlarla ilgili çalışılması ve özellikle ülkeye giriş-çıkışların daha sıkı denetlenmesi gerektiği inancındayım.”

Aziz Miralay

“KKTC’de ilk kez oluşturulan turizm polisi uygulaması çok yerinde bir çalışma oldu. Plajlarda, parklarda ve turistik yerlerde güvenlik sağlandı. Aynı uygulama Girne ve Lapta gibi yerlerde de oluşturulmalıdır. KKTC’de artan suç oranları ile ilgili yetkililerin çalışmalar yapması ve bu ülkeye giren kişilerin iyi denetlenmesi gerekiyor. Kimlikle giriş yerine vize ile giriş olmalı; ayrıca ülkeye girecek olan kişilerin ülkeye girerken belli miktarda teminat parası vermesi daha doğru olacaktır.”

Ülviye Sincer

Turizm polisi uygulaması çok iyi oldu. Turistik yerlerde görev yapacak olan bu polis ekiplerinin tüm bölgelerde uygulanmasını istiyoruz. Siyahilerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve sokağa çıkmaya korkuyoruz. Ekonomi kötü olduğu için ülkedeki suçlar artıyor. Hem ekonomik sıkıntılardan hem de üçüncü ülke vatandaşlarının bu ülkeye gelmesiyle çok fazla artan suçlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz.”