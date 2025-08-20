‘Trafiğin yönü değişmez’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sol direksiyonlu araç ithaline izin verilmesi veya trafiğin yönünün değiştirilmesi gibi bir gündemleri olmadığını açıkladı. Bakanlık, son günlerde bazı basın yayın organlarında, Bakanlıkla ilgili ilgili yanıltıcı bilgi ve haberler yer aldığını belirterek, konu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın danışmanı olduğu iddia edilen bir şahsın, "Sol direksiyonlu araçların ithaline izin verileceği ve trafiğin yönünün değiştirilip soldan akacağı" şeklinde yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, güncelmiş gibi servis edilen bahse konu açıklamaların yıllar önce sol direksiyon tartışması yapıldığı günlerden kaldığı ifade edildi. Açıklamada, Bakanlığın sol direksiyonlu araç ithaline izin verilmesi veya trafiğin yönünün değiştirilmesi gibi bir gündemi olmadığı vurgulanarak, “Bu yönde ısrarla yapılan yayınlar yanıltıcıdır ve itibar edilmemelidir.” denildi.