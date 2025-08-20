Çocuklar yoğun bakımda

Lefkoşa’da dün gece meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 4 ve 11 yaşlarındaki 2 ço-cuğun kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği açıklandı. İki yaralının vücudunda kırıklar oluştuğu, birinin kafa travması geçirdiği belirtildi. Yaralılardan ikisinin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Akasya Sokak üzerinde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, YY 345 plakalı araç sürücüsü Yeşim Avcı (41), Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde anayola giriş yaptı.

Sürücü, yolun karşısında bulunan Şehit Hüsnü Mustafa Sokağa giriş yapmak için düz devam ettiği sırada, solundan Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde sey-reden Can Avşar (E-36) yönetimindeki ZD 809 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

Kazanın etkisiyle YY 345 plakalı araç kaldırıma çıkarak bir işyerinin duvarı ve cam vitrinine çarptı

Tümü tedavi altında

Kaza sonucu YY 345 plakalı araç sürücüsü Yeşim Avcı ile araçta yolcu olarak bulunan Masal Demirtaş (4), Murat Demirtaş (11), Elif Demirtaş (14), Ada Demirtaş (15), Melek Demirtaş (26) ve ZD 809 pla-kalı araç sürücüsü Can Avşar ile araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım Şimşek (E-28) yaralandı.

Yaralılardan Melek Demirtaş kafa travması nedeniyle yoğun bakımda, Masal, Murat ve Elif Demirtaş ise kafa travması ve beyin kanaması teşhisiyle çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ada Demirtaş’ın kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisinde, Yeşim Avcı’nın omurilik ve kaburga kırığı nede-niyle cerrahi serviste, Can Avşar ile Yıldırım Şimşek’in ise acil serviste müşahede altında oldukları bildi-rildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.