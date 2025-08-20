2 yıl yatacak

Lefkoşa’da 24 Eylül 2024’te düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Mervan Bolat hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçundan 2 yıl hapse mahkûm etti.

Mahkeme Başkanının okuduğu kararda, sanığın askıda bulunan diğer iki davasının da dikkate alındığı belirtildi. Böylelikle sanığın 5 tür uyuşturucu tasarruf suçundan mahkum edildiği kaydedildi.

Başkan, Yüksek Mahkemenin kararlarında uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu; bu nedenle bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirttiğini kaydetti. Başkan; sanığın 2,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi alarak tasarrufunda bulundurduğunu ifade ederek, uyuşturucu türünün oldukça ağır olmasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan, miktarın oldukça az olduğunu ancak sanığın askıda olan 2 davasının da dikkate alındığını belirtti. Mahkeme başkanı, “Bu 2 davayı değerlendirdiğimizde toplamda sanığın beş türden uyuşturucu maddeyi tasarruf etmiş olduğu görülmektedir. Bu husus sanığın uyuşturucuyla ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Bu hususu sanık ile ilgili ceza takdirinde ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alırız” ifadelerini kullandı.

Başkan, sanığın 24 yaşında genç yaşta bir kişi olmasını, özür dileyerek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, tutuklu bulunduğu süreyi lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını söyledi. Başkan, uyuşturucu suçlarının ciddiyeti vahameti ile ilgili belirtilenler dikkate alındığında sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir etmelerine olanak olmadığına vurgu yaparak, 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

