Doğal güzellik

Yağışlı havaların başlamasıyla Kıbrıs’a göç eden flamingo kuşları, Güney Kıbrıs’ta bulunan Larnaka Tuz Gölü’nde konaklamaya başladı.

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları oluyor. Güney Kıbrıs’ta başta Larnaka’daki Tuz Gölü olmak üzere sulak alanlarda konaklayan flamingolar, görenleri büyülüyor. Ziyaretçiler, muhteşem kuşları görmek için bulundukları yerlere akın ederken, uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, flamingoların üreme ve beslenme dönemlerinde hassas bir süreç içinde olduklarını belirterek ziyaretçilere dikkat etmeleri için çağrıda bulundu. Göl çevresinde yüksek ses yapılmaması, kuşlara yaklaşılmaması ve doğal yaşamın korunmasına özen gösterilmesi istendi. Bölge sakinleri ise flamingoların varlığının Kıbrıs’ın doğal zenginliğini artırdığını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025, 10:06