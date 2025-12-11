Farklı ve renkli

Senegal'de 23. Dakar Moda Haftası'nda renkli anlar yaşandı. Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde açılış defilesi düzenlenirken, balıkçı teknelerinde defile yapıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ile Dakar Moda Haftasının kurucusu Adama Paris ev sahipliğinde düzenlenen programda, Afrikalı genç modacıların yanı sıra Türk modacı Hülya Güreş'in de tasarımları sergilendi.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri ise mankenlerin denizde balıkçı tekneleri üzerinde gerçekleştirdiği defile oldu. Adama Paris markasının sahibi ve organizasyonun düzenleyicisi Senegal asıllı Fransız tasarımcı Adama N’Diaye, bu yılki moda haftasının başkent Dakar’da Ngor Adası açıklarında tekneler üzerinde yapıldığını belirtti.

