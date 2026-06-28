Doğu Akdeniz’in  yükselen değeri

Gayrimenkul Zirvesi’nde konuşan Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in yükselen yatırım merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Üstel, gayrimenkul sektörünün bugün ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye’deki Tüm Emlak Danışmanları Birliğinin düzenlediği Gayrimenkul Zirvesi Girne’de başladı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği ve Baştaşlar Grup katkılarıyla gerçekleşen zirvenin açılışında konuşan Baştaşlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baştaş, gayrimenkul sektörünün, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi

Birlik Başkanı Hakan Akçam ise 51 bin üyesi olan Birliğin Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösterdiğini dile getirdi

Derneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki emlak sektörü ile de iş birliği içerisinde hareket etmek istediğini dile getiren Akçam gayrimenkul sektörü ve yatırımcılarının karşılaştığı bazı sorunları anımsattı.

Güçlü ülkeler güçlü şehirler üzerine yükselir

Başbakan Üstel de Gayrimenkul Zirvesi’nin, KKTC’nin gelecek vizyonu adına “son derece önemli” bir buluşma olduğunu belirterek, “Gayrimenkul sektörü sadece bina yapmaktan ibaret değildir. Gayrimenkul sektörü, şehir kurmaktan da ötedir. Yaşam kurmaktır. Ekonomiyi büyütmektir. İstihdamı artırmaktır. Yeni yatırımların önünü açmaktır ve en önemlisi, bir ülkenin geleceğini inşa etmektir.” dedi.

Hükümet olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren bu anlayışla hareket ettiklerini belirten Üstel, “Ülkemizi yalnızca bugüne değil, gelecek elli yıla hazırlayacak adımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Bugün KKTC, Doğu Akdeniz’in yükselen yatırım merkezlerinden biri haline gelmiştir.” dedi.

Üstel, “Yeni Ercan Havalimanı ile ulaşım altyapımızı güçlendirdik. Yeni yollarla şehirlerimizi birbirine daha güçlü bağladık. Sağlık yatırımlarımızla yaşam kalitesini yükselttik. Enerji alanında yüzyılın projelerini hayata geçirmek için tarihi adımlar atıyoruz. Su, elektrik ve dijital altyapımızı geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü güçlü şehirler, güçlü altyapıyla kurulur. Güçlü ülkeler ise güçlü şehirler üzerine yükselir.” ifadelerini kullandı.

Üstel, gayrimenkul sektörünün bugün ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yüzlerce firmamıza, binlerce çalışanımıza, onlarca alt sektöre hayat vermektedir. Mobilyadan inşaata, mimariden mühendisliğe, bankacılıktan sigortacılığa kadar çok geniş bir ekonomik ekosistemi beslemektedir. Bu nedenle sektörümüzün önünü açacak her adım, ülke ekonomimizin de önünü açacaktır. Biz bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Ancak biliyoruz ki yatırımın en çok ihtiyaç duyduğu şey güvendir. Güven varsa yatırım vardır. İstikrar varsa büyüme vardır. İşte hükümet olarak en büyük önceliğimiz; yatırımcının güven duyduğu, öngörülebilir ve istikrarlı bir ekonomik ortam oluşturmaktır.”

KKTC hukuk devletidir

Başbakan Üstel, KKTC’nin hukuk devleti olduğunu, mülkiyet konusunda da uluslararası hukukun öngördüğü etkili iç hukuk mekanizmalarına sahip bir devlet olduğunu vurgulayarak, “Yatırım yapan herkes şunu bilmelidir ki devletimiz, hukuk güvenliğini koruma konusunda kararlıdır. Biz hiçbir zaman korku üretmeye çalışan anlayışlara teslim olmadık. Çözüm üreten bir hükümet olduk. Yatırımın önünü açan bir hükümet olduk. Üreteni destekleyen bir hükümet olduk. Çalışanı koruyan bir hükümet olduk. Çünkü biliyoruz ki; yatırımcı kazanırsa ülke kazanır. Sektör kazanırsa halk kazanır. Halk kazanırsa KKTC kazanır.” dedi.

“Önümüzdeki dönemde şehirleşme anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız.” diyen Başbakan, “Çevreyi koruyan, modern, akıllı şehir uygulamalarını benimseyen, sürdürülebilir yaşam alanlarını destekleyen yeni bir kalkınma vizyonuyla yolumuza devam edeceğiz. Yeşili koruyan, doğayı gözeten, insanı merkeze alan projeleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Siz kazandıkça ülkemiz kazanacak

Başbakan Üstel, konuşmasında yatırımcılara seslenerek, “Bugün burada bulunan her yatırımcı, her girişimci ve her sektör temsilcisi, ülkemizin geleceğine inanan insanlardır. Siz yatırım yaptıkça biz önünüzü açmaya devam edeceğiz. Siz ürettikçe biz destek vermeye devam edeceğiz. Siz kazandıkça ülkemiz kazanacak.” dedi.

Kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Doğu Akdeniz’in “en güvenilir yatırım, yaşam ve gayrimenkul merkezi” olma yolunda çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğine olan inancını dile getiren Üstel, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti ve zirvenin sektör ve ülke adına hayırlı sonuçlar doğurmasını diledi.

