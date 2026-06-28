Valiz ticareti engellendi

Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen rutin gümrük kontrolleri sırasında, gümrüğe beyan edilmeden ülkeye sokulmak istenen yüklü miktarda ticari eşya tespit edildi. Kontrollerde 12 valiz ile 3 sırt çantası içerisinde çanta, ayakkabı, tekstil ürünü, saat ve çeşitli ticari emtialar ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şahsa toplam 11 bin ABD doları idari para cezası kesildi.

Ercan Gümrük Şube Amirliği personeli tarafından 26 Haziran tarihinde Ercan Havalimanı yolcu geliş salonunda gerçekleştirilen rutin kontroller kapsamında, şüpheli görülen bagajlar detaylı incelemeye alındı.

Yapılan kontrollerde, gümrük mevzuatı gereği beyan edilmesi gereken ancak herhangi bir beyanda bulunulmayan toplam 12 valiz ve 3 sırt çantası tespit edildi. Bagajların açılarak incelenmesi sonucu, içlerinde yüklü miktarda çanta, ayakkabı, tekstil ürünü, kol saati ve çeşitli ticari nitelikte ürün bulunduğu belirlendi.

Söz konusu ürünlerin ticari miktarda olduğu değerlendirilirken, eşyaların gümrüğe beyan edilmeden ülkeye sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Bunun üzerine gümrük mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal işlem başlatıldı.

Olayla bağlantılı şahıslar hakkında gümrük kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 11 bin ABD doları tutarında idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili işlemlerin Ercan Gümrük Şube Amirliği tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

