Ortakların görüşünü bekliyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisinden tam yetki alan Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in, yerel seçimlerle, genel seçimlerin 6 Aralık’ta yapılmasına ilişkin önerisini yarın Cumhuriyet Meclisine sunması bekleniyor. Hükümet ortakları DP ile YDP’nin de bu öneriye destek vermesi için girişimler yapılıyor.

Diyalog muhabirinin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre; Başbakan Üstel, Yüksek Seçim Kurulu’nun uyarılarını da dikkate alarak iki seçimin aynı günde yapılması önerisini, karma oyun kaldırılması şartına bağlıyor.

Bu arada TDP eski Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, karma oyun, mevcut siyasi düzende yaşanan düzeysizliklerin temel nedenlerinden biri olduğunu ifade ederek, kaldırılması gerektiğini söyledi.

Karma oy yeniden gündemde

Seçim sisteminin en çok tartışılan başlıklarından biri olan karma oy uygulaması yeniden siyasi gündemin merkezine oturdu. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nden tam yetki alan Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in, yerel seçimler ile genel seçimlerin 6 Aralık’ta aynı gün yapılmasına ilişkin önerisini yarın Cumhuriyet Meclisi’ne sunacağı bildirildi.

Hükümet ortakları Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) de söz konusu öneriye destek vermesi için girişimlerin sürdüğü belirtilirken, Üstel’in Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) uyarılarını dikkate alarak iki seçimin aynı gün yapılması önerisini karma oyun kaldırılması şartına bağladığı ifade edildi.

Koalisyon ortaklarının ise iki seçimin birlikte yapılması fikrine sıcak bakmadığı, bu kapsamda DP ve YDP yetkililerinin geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapılan temaslarda konuyu değerlendirdiği iddia edildi. Hükümet ortaklarının karma oy düzenlemesine destek vermemesi halinde UBP’nin, yerel seçimlerin Kasım ayında, genel seçimlerin ise Ocak 2027’de yapılmasını gündeme getireceği öne sürüldü.

3 bölgeli seçim sistemine geçilmeli

Karma oy tartışmaları sürerken, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) eski Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkunt, karma oyun mevcut siyasi düzende yaşanan düzeysizliklerin temel nedenlerinden biri olduğunu savunarak kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Özkunt, karma oyun siyaseti ilkesellikten uzaklaştırdığını, kişiselleştirdiğini ve siyasetçileri çeşitli “kirli işbirliklerine” yönlendirdiğini ileri sürdü. Bu sistemin siyasi yapıda olumsuzlukları artırdığını belirten Özkunt, değişikliğin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Seçim sistemine ilişkin önerilerde de bulunan Özkunt, Yüksek Seçim Kurulu’nun görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, 3 bölgeli seçim sistemine geçilmesinin daha uygun olacağını kaydetti. Bu değişiklikle birlikte daha sade ve daha çoğulcu bir siyasi yapının oluşabileceğini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026, 09:58