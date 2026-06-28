Anne ve oğlunu kandırdı

Kendisine satması için verilen iki aracı sahte vekaletnameyle başkalarına devreden makinist ve galerici S.D. şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı "sahte resmi belge düzenleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme" suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının anne-oğula ait iki aracı satarak, parasını aldığı ancak mal sahiplerine vermediği belirtildi. Zanlının araçların devir işlemlerini ise sahte vekâletnameyle yaptığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran Lefkoşa Adli Şube'de görevli polis memuru, 5 Mayıs tarihinde A.S.'nin şubeye gelerek hem kendisine ait Mitsubishi marka aracı hem de annesi I.A.'ya ait Toyota Alion marka aracı satması için zanlıya teslim ettiğini söylediğini aktardı. Polis, A.S.’nin her iki aracın da satıldığını öğrendiğini ancak satış bedellerini alamadığını, ayrıca araçların devir işlemleri için herhangi bir vekaletname imzalamadığını beyan ederek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mayıs 2026 tarihinde Motorlu Araçlar Mukayyitliği'nden temin edilen kayıt ve belgelerin incelendiğini söyledi.

Polis memuru, yapılan incelemede, I.A. adına 15 Temmuz tarihinde sahte vekaletname düzenlenerek Toyota Alion marka aracın 7 Ağustos tarihinde başka bir şahıs adına devredildiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis ayrıca, A.S. adına da sahte vekaletname düzenlenip imzalanarak Mitsubishi marka aracın 16 Temmuz tarihinde başka bir şahıs adına devredildiğinin belirlendiğini mahkemeye anlattı.

Ben de atmış olabilirim

Polis memuru, soruşturma kapsamında 2 Haziran tarihinde her iki aracın da emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, 26 Haziran tarihinde şubeye celp edilen zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, A.S.'ye ait araç için düzenlenen sahte vekaletnamedeki imzanın A.S. tarafından atılmadığını söylediğini ve "Kimin attığını hatırlamam, ben de atmış olabilirim" şeklinde beyanda bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlıdan el yazısı ve imza örnekleri alındığını, A.S. ile I.A.'nın vekaletnamelerde bulunan imzaların kendilerine ait olmadığını beyan ederek resmi şikayette bulunduklarını söyledi.

Araçların mevcut sahiplerinden de ifade alındığını kaydeden polis, söz konusu kişilerin araçları zanlıdan satın aldıklarını ve satış bedellerinin tamamını ödediklerini beyan ettiklerini aktardı.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, alınacak ifadeler ve incelenecek emareler bulunduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

