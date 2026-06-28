Şebeke kuruldu

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Al Hadath yayınlarında, Kuzey Kıbrıs’ın Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı şebekeler tarafından geçiş ve operasyon merkezi olarak kullanıldığı iddia edildi. Haberlere göre söz konusu yapılar, eğitim alanında sahtecilik, belge düzenleme ve bazı kişilerin ülke değişimleri için aracılık faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor.

Yayınlanan haberlerde, kuzeydeki yetkililerin bu yapılarla bağlantılı olduğu iddia edilen üst düzey bir ismi sınır dışı ettiği belirtildi.

Suudi basınındaki iddialarda sınır dışı edilen kişinin, Türkiye’de faaliyet yürüttüğü ve Müslüman Kardeşler’in Salah Abdel Haq fraksiyonuyla bağlantılı bir ismin ofis müdürü olarak görev yaptığı ileri sürüldü. Bu kişinin, Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelere öğrenci yerleştirme vaadiyle çalışan bir ağ kurduğu iddia edildi.

Haberde ayrıca, söz konusu ağın öğrenci ve ailelerinden dört yıllık eğitim programları için ücret topladığı, ancak kayıtların yalnızca bir yıllık programlarla sınırlı kaldığı ve aradaki farkın usulsüz şekilde kullanıldığı öne sürüldü.

İddialarda, bazı kişilerin Kuzey Kıbrıs’taki eğitim kurumları üzerinden öğrenci statüsü veya belgeler alarak Türkiye’ye geçişlerini kolaylaştırdığı da yer aldı.

Yayınlarda ayrıca sahte IELTS dil sertifikalarının yaklaşık 5 bin dolara kadar satıldığı ve ruhsatsız eğitim kurumları aracılığıyla örgütle bağlantılı gençlerin bir araya getirilmeye çalışıldığı da öne sürüldü.

Al Arabiya ve Al Hadath, söz konusu iddiaların Kuzey Kıbrıs’ın bazı yasa dışı ağlar tarafından “gri bölge” olarak kullanılabildiğini gösterdiğini ve yükseköğretim alanındaki denetim eksikliklerinin suistimale açık bir ortam oluşturduğunu savundu.