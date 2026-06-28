İade ve tazminat yok

Rum İstinaf Mahkemesi, Baf Havalimanı ile Andreas Papandreu Hava Üssü'nün de bulunduğu yaklaşık 125 dönümlük arazinin iadesi talebiyle açılan davada Kıbrıslı Türk davacıların istinaf başvurusunu reddetti. Mahkeme, davacıların 1974 yılında Güney Kıbrıs'ta kalan mallarından zorla çıkarıldıkları yönündeki iddiayı da kabul etmedi.

Rum Hukuk Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "1974 yılında yer değiştirmenin herkes için zorunlu olmadığı, her vatandaşın kendi tercihine bağlı olduğu bir düzenleme bulunduğu" öne sürüldü. Açıklamada ayrıca, bazı Kıbrıslı Türklerin 1974 sonrasında Güney Kıbrıs'ta kalmaya devam ettiği ve Rum yönetimi tarafından bölgeyi terk etmeye zorlanmadıkları iddia edildi.

Rum basınında yer alan habere göre dava, Baf Havalimanı, Andreas Papandreu Hava Üssü, göçmen konutları ve tarım arazilerinin bulunduğu yaklaşık 125 dönümlük taşınmazların Kıbrıslı Türk sahipleri ile Rum kullanıcılarının mirasçıları tarafından Rum Başsavcılığı ve Rum İçişleri Bakanlığına bağlı "Kıbrıs Türk Malları Vasiliği" aleyhine açıldı.

Davacılar, taşınmazların iadesinin yanı sıra, mülklere müdahale ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle toplam 41 milyon euroyu bulan tazminat ile dava konusu mallar iade edilinceye kadar aylık ödeme yapılmasını talep etti.

Rum Hukuk Dairesi, Baf Kaza Mahkemesi'nin 2022 yılında verdiği kararda, Rum yönetiminin mülklere yasa dışı müdahalede bulunduğu ve davacıların insan haklarını ihlal ettiği yönündeki iddiaları reddettiğini, "Kıbrıs Türk Malları Vasiliği"nin taşınmazları iade etmeme yönündeki uygulamasını hukuka uygun bulduğunu hatırlattı.

Açıklamada ayrıca, olağanüstü hal uygulamasının devam ettiği savunularak, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin mülklere yönelik tasarruflarının yasal olduğu ileri sürüldü. Rum yönetimi, Kıbrıslı Türklerin güneyin kontrolündeki bölgelerde yasal ikametlerinin bulunmadığını da iddia etti.

Rum basınındaki habere göre, Rum İstinaf Mahkemesi davacıların başvurusunu reddederken, mahkeme masraflarının da davacılar tarafından ödenmesine hükmetti.

