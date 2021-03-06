Dört gün geride kaldı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin (KTTTB) Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylem devam ediyor.

Pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle eylem yapan taşımacılar dün yine Başbakanlık önündeydi.

Başbakanlık önündeki eylem dördüncü günü geride bırakırken,

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç, önceki gün taleplerini Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a ilettiklerini belirtti.

Taleplerine henüz olumlu yanıt almadıklarını söyleyen Menteş Aytaç, eyleme devam edeceklerini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 04:04