Tercih değil zorunluluk

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke açısından güçlü bir donanmaya sahip olmanın bir tercihten öte zorunluluk olduğunu belirterek, "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız. Kendi vatandaşlarımız ve Kıbrıs Türkleri başta olmak üzere bölgemizin her köşesindeki dostlarımızın haklarını korumak için buna mecburuz. Zira en küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Tatbikatın başarılı geçmesini, kahraman donanma için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, ilkini 2019'da icra ettikleri Mavi Vatan Tatbikatı'nı geçen yıl Coronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştiremediklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl çok daha güçlü, kapsamlı, organize bir şekilde yaptıkları tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerini test ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak bir tercihten öte zorunluluktur. Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız. Kendi vatandaşlarımız ve Kıbrıs Türkleri başta olmak üzere bölgemizin her köşesindeki dostlarımızın haklarını korumak için buna mecburuz. Zira en küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz. Son dönemde Suriye, Irak, Ege ve Doğu Akdeniz bağlamında tecrübe ettiğimiz hadiseler bize bu gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır."

Milletin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki haklarının gasp edilmeye çalışıldığını vurgulayan Erdoğan, buna benzer pek çok hukuksuzluğa, gizli ve açık yaptırımlara maruz kalındığını dile getirdi.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta oldubittilere müsaade etmeyeceklerini gösterdiklerini kaydetti.