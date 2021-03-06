Turizm sektörü çalışanları ‘Artık yeter’ dedi

Ömer KADİROĞLU

Geçtiğimiz mart ayından beri durağan bir sürece giren turizm sektörü can çekişirken, binlerce çalışan mağdur oldu.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle uzun süredir kapalı olan sektör çalışanları, ‘Vakit geldi, artık yeter’ sloganıyla dün Girne’de eylem gerçekleştirdi.

Baldöken otoparkında buluşan emekçiler, ‘nefes alamıyoruz’, ‘iş aş adalet’, ‘açlıktan ölüyoruz’, ‘kapıları kontrollü açın’ yazılı dövizler ve ‘susma haykır, kapanmaya hayır’, ‘turizmi öldüremeyeceksiniz’, ‘artık yeter iş aş adalet” sloganları eşliğinde Kordonboyu bölgesindeki Atatürk büstü önüne yürüdü.

Emekçilerin saat 13.00’da başlattığı yürüyüşe otel, casino çalışanı, taksicilerden oluşan bini aşkın turizm emekçisi, aileleri ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Turizm emekçilerinin eylemlerine Girne esnafı da destek verdi. Yürüyüş, Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde, tamamlandı. Katılımcılar Bitlis –Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşenler için, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal marşını okudu ve Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Turizm Platformu Emekçileri Sözcüsü Fuat Neşe, turizm emekçileri adına hazırlanan açıklamayı okudu.

Açlığa mahkum edildik

Ülke ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektörünün, 15 bin kişilik iş gücüyle, 45 bin kişilik aile sorumluluğu taşıdığına vurgu yapan Neşe, 1 yıllık pandemi sürecinde sektör emekçilerinin açlığa mahkûm edildiğini söyledi. Hükümetin bu süreçte bilime ayak uyduramadığını ve ekonomik çarkları döndüremediğini savunan Neşe, bilim insanlarıyla görüşerek sundukları önerilerin hasıraltı edildiğini, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek turizm sektörünün hedef olarak gösterildiğini kaydetti.

‘Lefkoşa’yı kilitleyeceğiz’

Güney Kıbrıs’ın turizm konusunda bir açılış süreci planlamasına başladığına dikkat çeken Neşe, hükümetten taleplerini şöyle sıraladı: “Anavatan Türkiye’den istişareyle aşılanmış Türkiye vatandaşlarının ülkeyi ziyaret etmesine olanak yaratılması, İngiltere’de çift aşı olan binlerce vatandaşın ülkelerinde tatil yapmalarının önünün açılması, Çift PCR ile, konaklama tesislerinden çıkılmaması taahhütlüyle, 3 günlük charter uçuşlarla turist getirilmesi, turizm çalışanlarının bir an önce aşılama programına dahil edilerek ekonomik çarkların dönmesi önündeki engellerin kaldırılması.” Neşe, “Taleplerimize sessiz kalınması halinde eylemlerimizi daha şiddetli bir şekilde Lefkoşa’da gerçekleştireceğiz. Lefkoşa’yı kilitleyeceğiz ve başınıza yıkacağız” dedi.

*****



Uzun süredir evlerine ekmek götüremeyen turizm sektörü çalışanları hükümete çağrıda bulundu:

Duyun sesimizi

Eylemde Diyalog’a konuşan turizm sektörü çalışanları ise çok zor durumda olduklarını ifade etti. Çocuklarına bakamadıklarını, evlerini geçindiremediklerini dile getiren turizm emekçileri, hükümetten seslerini duymalarını istedi.

Ne dediler?..

Ece Taneri Yoldaş

“El sanatları ve turizme yönelik bir işletmem var. Tam bir yıldır iş yerim kapalı. Her ay kapalı dükkânın kirasını ve vergileri aksatmadan ödüyorum. Babam emekli, onun yardımlarıyla geçinmeye çalışıyorum. Turizme hizmet eden sektörler ve turistik bölgelerdeki esnaf çok zor durumda. Evlatlarımıza ekmek götüremiyoruz. Rica ediyoruz artık bu seslerimizi duysunlar ve gerekeni yapsınlar.”

Iana Gulua

“Turizm sektörü kapalı olduğu için ne kiramızı ne de bankalara olan borçlarımızı ödeyemiyor ve evlerimize yemek götüremiyoruz. 12 yıldır bu ülkede yaşıyorum ve rahatlıkla söyleyebilirim ki ülke ekonomisi turizm sektörü kapalı olduğu için mahvoldu. Başbakana sesleniyorum; bu ülkede turizm sektörünün belirli programlarla açılabileceğini ifade etmek istiyorum. Kimse turizm sektörünü dikkate almıyor ve turizm emekçilerinin sesini duymak istemiyor.”

Ahmet Aydın

“Mart ayından bu yana tam bir yıl oldu evlerimize ekmek götüremiyoruz. Kimse turizm sektörünü görmüyor, çalışanlarını duymuyor. Evimizin kirası, elektrik ve diğer giderleri ayrıca çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdayız. Umarım sesimizi bir an önce duyarlar ve artık bizler de işlerimize dönme şansını yakalarız.”

Onurcan Kaya

“Hiçbir ihtiyacımızı gideremiyoruz. Özellikle ev geçindiren insanlar çok daha kötü durumda. Kimi çocuğuna mama alamıyor kimisi de askerdeki çocuğuna harçlık gönderemiyor. Ben bekârım bir şekilde idare edebiliyorum ancak evli ve ev geçindiren insanlar çok daha kötü bir durumda.”

Murad Medyiev

“Saçma kararlar alarak turizm sektörünü bitirdiler. Benim Türkmenistan’da iki çocuğum var ve burada çalışıp eşim ile birlikte onlara para gönderiyorduk. Tam bir yıldır bir kuruş para gönderemedik. Sadece bizim gibi değil buranın yerli halkı da turizm sektörüne muhtaç. Çünkü görüyoruz turist olmadığı için hiçbir iş yeri çalışmıyor.”

Juhar Tokhtiyeva

“Benim restoranım var ve kapalı olduğumuz için çok zor bir süreç geçiriyoruz. Turizm sektörünün kapalı olması nedeniyle iş yapamıyoruz. Eğer bu süreç devam ederse ben restoranımı tamamen kapatmak zorunda kalacağım. Turizm sektörü açılırsa bu ülkede herkes iş yapacak ancak açılmazsa birçok esnaf iflas edecektir.”

Sabina İbragimova

“Tam bir yıldır kapalıyız ve hiçbir destek alamadık. Burada çalışarak yaptığımız birikimi kapalılık sürecinde harcadık. Birçok insan evlerine hiçbir şey götüremez, kira ve borçlarını ödeyemez durumda. Birçok kişi internette ev eşyalarını satmaya ve paraya çevirerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu konuda yetkililerin bir çözüm bulmalarını istiyoruz.”

Foto>çalışanlar